Верховная Рада приняла за основу в первом чтении закон Украины о государственном бюджете на 2022 год (№6000). За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.

Теперь Кабинет министров должен доработать документ ко второму чтению.

Законопроект №6000 разработан на основе трехлетней бюджетной декларации, утвержденной на 2022-2024 годы. Приоритетными сферами госбюджета-2022 правительство определило здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Рост реального ВВП Украины в законопроекте №6000 закладывается на уровне 3,8%, номинальный ВВП составит 5,368 трлн грн. Среднемесячная заработная плата в 2022 году должна составить 15 258 грн, а уровень безработицы — 8,5%.

Расходы на медицину в следующем году должны вырасти до 197,2 млрд грн. На систему общественного здоровья и вакцинацию украинцев против коронавируса предусмотрено направить 6 млрд грн.

Расходы на сферу образования в бюджете-2022 запланированы в сумме 185,6 млрд грн, что больше показателей текущего года на 16,7 млрд грн. В частности, ожидается, что размер минимальных стипендий студентов высших учебных заведений с 1 января вырастет до 2 тыс. грн, а повышенных для отличников — до 2 550 грн.

На соцзащиту и соцобеспечение населения предусмотрены расходы в размере 320,1 млрд грн. Из них на субсидии 38,4 млрд грн, на пенсии 531 млрд грн.

На сектор безопасности и обороны в бюджете-2022 планируется направить 5,95% ВВП. В целом расходы на эту сферу вырастут на 52,1 млрд грн по сравнению с текущим годом — до 319,4 млрд грн.

Подробнее о ключевых показателях госбюджета на 2022 год можно прочитать в нашем материале.