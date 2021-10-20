Верховна Рада ухвалила за основу у першому читанні закон України про державний бюджет на 2022 рік (№6000). За відповідне рішення проголосували 264 народних депутати.

Тепер Кабінет міністрів повинен доопрацювати документ до другого читання.

Законопроект №6000 розроблено на основі трирічної бюджетної декларації, затвердженої на 2022-2024 роки. Пріоритетними сферами держбюджету-2022 уряд визначив охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зростання реального ВВП України у законопроекті №6000 закладається на рівні 3,8%, номінальний ВВП становитиме 5,368 трлн грн. Середньомісячна заробітна плата у 2022 році повинна становити 15 258 грн, а рівень безробіття – 8,5%.

Видатки на медицину наступного року повинні зрости до 197,2 млрд грн. На систему громадського здоров’я та вакцинацію українців проти коронавірусу передбачено спрямувати 6 млрд грн.

Видатки на сферу освіти в бюджеті-2022 заплановані в сумі 185,6 млрд грн, що більше показників поточного року на 16,7 млрд грн. Зокрема, очікується, що розмір мінімальних стипендій студентів вищих навчальних закладів з 1 січня зросте до 2 тис. грн, а підвищена для відмінників – до 2 550 грн.

На соцзахист і соцзабезпечення населення передбачено видатки у розмірі 320,1 млрд грн. З них на субсидії 38,4 млрд грн, на пенсії 531 млрд грн.

На сектор безпеки та оборони в бюджеті-2022 планується спрямувати 5,95% ВВП. Загалом витрати на цю сферу зростуть на 52,1 млрд грн порівняно з поточним роком – до 319,4 млрд грн.

Більше про ключові показники держбюджету на 2022 рік можна прочитати у нашому матеріалі.