Европейская комиссия от имени Евросоюза выделила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. Средства выделены для преодоления негативных экономических последствий пандемии Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, это второй и последний транш в рамках действующей программы макрофинансовой помощи Украине. Первый транш в размере 600 млн евро наша страна получила в декабре 2020 года.

– Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украины в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигла 4,4 млрд евро, — отмечается в сообщении.

Помощь Украине является частью экстренного пакета Евросоюза на 3 млрд евро, который был выделен 10 странам-партнерам для поддержки их экономического восстановления после пандемии.

Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, выделенный сегодня второй транш помощи для Украины является свидетельством поддержки украинских реформ.

– Мы поддерживаем Украину через программу макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро. Второй транш в размере 600 млн евро, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки Евросоюзом программы реформ в Украине. Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы помощи, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом, — отметил Домбровскис.

По его словам, Евросоюз, предоставляя Украине финансовую и техническую поддержку, помогает улучшить уровень жизни украинского народа. А через политическую поддержку Брюссель укрепляет интеграцию Украины и ЕС.

???????????????? We are supporting #Ukraine with an EU Macro-Financial Assistance programme of €1.2 billion. Its second tranche of €600 million disbursed today is a clear sign of EU support for Ukraine’s reform agenda.

???????? https://t.co/1dQviin3ko — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 25, 2021

Как объяснили в Еврокомиссии, выделение второго транша помощи обусловлено положительной оценкой прогресса Украины по ряду структурных маяков: в вопросах управления государственными финансами, верховенства права, улучшения делового климата, секторальных реформ и управления госпредприятиями.

Отметили в Еврокомиссии и положительный результат переговоров Украины с МВФ. Онлайн-миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by 18 октября успешно завершила свою работу. По ее результатам Украина претендует на получение второго транша МВФ объемом $700 млн.

Получение второго транша от ЕС уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за сотрудничество и поддержку реформ.

За підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Дякую Президенту Єврокомісії @vonderleyen та віце-президенту @Vdombrovskis за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2021

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины, полученные 600 млн евро будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, а также на уменьшение негативных последствий пандемии для экономики Украины.

В сентябре вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила все политические условия, а потому может рассчитывать на получение в конце октября второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €600 млн. И сегодня наша страна действительно эти средства получила.

Что касается транша от МВФ, Совет директоров Международного валютного фонда может принять решение о его выделении Украине уже в ноябре 2021 года. Его размер составит 700 млн долларов.