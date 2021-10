Европейская комиссия от имени Евросоюза выделила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. Средства выделены для преодоления негативных экономических последствий пандемии Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, это второй и последний транш в рамках действующей программы макрофинансовой помощи Украине. Первый транш в размере 600 млн евро наша страна получила в декабре 2020 года.

Помощь Украине является частью экстренного пакета Евросоюза на 3 млрд евро, который был выделен 10 странам-партнерам для поддержки их экономического восстановления после пандемии.

Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, выделенный сегодня второй транш помощи для Украины является свидетельством поддержки украинских реформ.

По его словам, Евросоюз, предоставляя Украине финансовую и техническую поддержку, помогает улучшить уровень жизни украинского народа. А через политическую поддержку Брюссель укрепляет интеграцию Украины и ЕС.

We are supporting #Ukraine with an EU Macro-Financial Assistance programme of €1.2 billion. Its second tranche of €600 million disbursed today is a clear sign of EU support for Ukraine's reform agenda.

Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 25, 2021