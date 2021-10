Європейська комісія від імені Євросоюзу виділила Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги. Кошти виділено для подолання негативних економічних наслідків пандемії Covid-19.

Як поінформували в прес-службі Єврокомісії, це другий та останній транш у рамках чинної програми макрофінансової допомоги Україні. Перший транш у розмірі 600 млн євро наша країна отримала в грудні 2020 року.

Допомога Україні є частиною екстреного пакета Євросоюзу на 3 млрд євро, який було виділено 10 країнам-партнерам для підтримки їхнього економічного відновлення після пандемії.

Як наголосив виконавчий віце-президент Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс, виділений сьогодні другий транш допомоги для України є свідченням підтримки українських реформ.

За його словами, Євросоюз, надаючи Україні фінансову та технічну підтримку, допомагає покращити рівень життя українського народу. А через політичну підтримку Брюссель зміцнює інтеграцію України та ЄС.

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 25, 2021