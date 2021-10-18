МВФ готов предоставить Украине транш в $700 млн

Онлайн-миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by 18 октября завершила свою работу.

По ее результатам Украина претендует на получение второго транша объемом $700 млн.

Стороны также договорились о продлении программы до конца июня 2022 года.

Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что второй транш МВФ по программе stand-by должен составлять $700 млн, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше.

МВФ в июне 2020 года утвердил программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд.

Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график нарушили, а финансирование приостановили из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.