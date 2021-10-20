Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) может принять решение о выделении Украине очередного транша кредита уже в ноябре 2021 года. Его размер составит 700 млн долларов.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

– На этой неделе достигнуты положительные договоренности на рабочем уровне с Международным валютным фондом. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов, — подчеркнул Шмыгаль.

Как известно, онлайн-миссия МВФ по пересмотру программы stand-by завершила свою работу в Украине 18 октября.

По ее результатам Украина может получить второй транш кредита объемом $700 млн. Стороны также договорились о продлении программы до конца июня 2022 года.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко прогнозировал, что второй транш МВФ по программе stand-by должен составлять $700 млн. В то же время он предполагал, что с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть даже больше.

Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил программу stand-by на сумму около $5 млрд. Сразу был выделен первый транш в размере $2,1 млрд.

Планировалось провести четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения других траншей. Однако финансирование приостановили из-за неоперативного выполнения Украиной ряда обязательств.