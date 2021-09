Украина выполнила все политические условия, поэтому может рассчитывать на получение в конце октябре второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €600 млн.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

По его словам, Еврокомиссия приняла решение в пользу Украины, поскольку страна выполнила согласованные политические условия.

Он акцентировал внимание на том, что есть прогресс и в текущей программе сотрудничества Украины с МВФ, и это тоже повлияло на решение ЕК.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за второй транш и положительную оценку внедряемых Украиной реформ.

А премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что второй транш ЕС ускорит восстановление экономики Украины.

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to ????????

It’ll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We’re deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021