Украина выполнила все политические условия, поэтому может рассчитывать на получение в конце октябре второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €600 млн.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

— Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму €1,2 млрд, — уточнил европолитик.

По его словам, Еврокомиссия приняла решение в пользу Украины, поскольку страна выполнила согласованные политические условия.

Он акцентировал внимание на том, что есть прогресс и в текущей программе сотрудничества Украины с МВФ, и это тоже повлияло на решение ЕК.

— Фактическая выплата средств состоится в конце октября, — сказал Домбровскис.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за второй транш и положительную оценку внедряемых Украиной реформ.

— Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и в борьбе с коронавирусом, — написал глава государства в Twitter.

Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності ???????? та ???????? у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

А премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что второй транш ЕС ускорит восстановление экономики Украины.

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to ????????

It’ll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We’re deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021

В декабре 2020 года Украина получила от Еврокомиссии первый транш кредита в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Киеву было выделено €600 млн под 0,125% годовых со сроком возврата летом 2035 года.

Все средства, согласно условиям меморандума с ЕС, использовались для уменьшения внешней кредитной нагрузки на страну и улучшения ее платежного баланса.