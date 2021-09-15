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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Еврокомиссия выделила Украине €600 млн: когда поступит транш

євро допомога єс

Украина выполнила все политические условия, поэтому может рассчитывать на получение в конце октябре второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €600 млн.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

— Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму €1,2 млрд, — уточнил европолитик.

По его словам, Еврокомиссия приняла решение в пользу Украины, поскольку страна выполнила согласованные политические условия.

Он акцентировал внимание на том, что есть прогресс и в текущей программе сотрудничества Украины с МВФ, и это тоже повлияло на решение ЕК.

— Фактическая выплата средств состоится в конце октября, — сказал Домбровскис.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за второй транш и положительную оценку внедряемых Украиной реформ.

— Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и в борьбе с коронавирусом, — написал глава государства в Twitter.

А премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что второй транш ЕС ускорит восстановление экономики Украины.

В декабре 2020 года Украина получила от Еврокомиссии первый транш кредита в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС.

Киеву было выделено €600 млн под 0,125% годовых со сроком возврата летом 2035 года.

Все средства, согласно условиям меморандума с ЕС, использовались для уменьшения внешней кредитной нагрузки на страну и улучшения ее платежного баланса.

Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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