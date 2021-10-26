Газопоставляющая компания Нафтогаз Украина в октябре-ноябре 2021 года будет поставлять газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за кубометр, а бюджетным организациям – не выше 16,8 грн за кубометр/куб. м (с НДС и без доставки).

Кабмин постановлением №1102 от 25 октября обязал победителя конкурса на поставщика “последней надежды” уравнять цены ППН с текущими ценами Нафтогаза.

Этим документом внесены соответствующие изменения в постановление №809 от 30 сентября 2015 года о ППН, которым победитель конкурса, то есть Газопоставляющая компания Нафтогаз Украина, соглашается с такими ценами поставки.

Предыдущая цена газа для клиентов ППН в октябре составляла 16,56 грн/кубометр, а сентябре –12 грн/кубометр (с НДС, без доставки).

Правительство в июле 2020 года года утвердило Газопоставляющую компанию Нафтогаз Украины поставщиком “последней надежды” для населения сроком на три года как победителя конкурса.