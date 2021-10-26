Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна у жовтні-листопаді 2021 року постачатиме газ побутовим споживачам за ціною не вищою 7,96 грн за кубометр, а бюджетним організаціям – не вище 16,8 грн за кубометр/куб. м (з ПДВ та без доставки).

Кабмін постановою №1102 від 25 жовтня зобов’язав переможця конкурсу на постачальника “останньої надії” зрівняти ціни ПОН з поточними цінами Нафтогазу.

Цим документом внесено відповідні зміни до постанови №809 від 30 вересня 2015 року про ПОН, якою переможець конкурсу, тобто Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна, погоджується з такими цінами постачання.

Попередня ціна газу для клієнтів ППН у жовтні становила 16,56 грн/кубометр, а у вересні –12 грн/кубометр (з ПДВ, без доставки).

Уряд у липні 2020 року затвердив Газопостачальну компанію Нафтогаз України постачальником “останньої надії” для населення терміном на три роки як переможця конкурсу.