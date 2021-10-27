Менше 8 грн за куб: низка компаній знизила свої річні ціни на газ

7 газопостачальних компаній знизили свої базові річні ціни на газ.

За даними огляду інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, станом на ранок 27 жовтня рейтинг найвигідніших пропозицій змінився й стартує з 7,799 грн за кубометр. Саме стільки запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG).

Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за кубометр).

Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

Таку саму ціну виставили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз Збут. Крім того, стільки ж платитимуть і ті споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник останньої надії (ПОН). За рішенням уряду, в жовтні та листопаді ціна в ПОНу становитиме саме 7,96 грн за куб.

Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр. Однак загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

– Уперше за пів року низка компаній знизила базову річну ціну на газ для побутових споживачів газу. Одразу 7 газопостачальників скоригували свої річні цінники. Найменша знижка на кубометрі склала 48 коп, а найбільша сягнула аж 2 грн. Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи НАК Нафтогаз України, – констатує начальниця Центру правової підтримки споживачів газу ГазПравди Юлія Чеберяк.

Нагадаємо, з жовтня практично весь сегмент постачання газу населенню працює в складі Балансуючої групи НАК Нафтогаз України. Компанії в її складі купують газ у Нафтогазу за однаковою ціною – 7,42 грн за кубометр.

– Це – критичний елемент безпеки постачання газу населенню, при чому без прямого державного регулювання на кшталт ПСО (покладання спеціальних зобов’язань), – наголосив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть до травня – так само як і річні ціни для побутових споживачів. Це дозволить гарантувати достатні обсяги газу для населення протягом усього опалювального сезону та безпеку постачання ресурсу за фіксованими цінами.