Энергоединицы вместо кубометров: Рада изменила систему учета газа

Украина переходит на европейские стандарты учета природного газа – вместо кубометров будут энергетические единицы (кВт-час). Народные депутаты 250 голосами во втором чтении одобрили соответствующие поправки к законодательству относительно введения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии ( №2553).

Именно из-за разницы в измерении объемов газа на сегодняшний день существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного природного газа из стран ЕС или его закачке в хранилища в режиме таможенного состава.

Учет природного газа в энергетических единицах обеспечит более корректное и справедливое ценообразование, облегчит составление энергетического баланса предприятий, отмечают авторы закона.

Кабмину предоставляется право принимать решение о переходе на расчеты на рынке природного газа в единицах энергии при транспортировке, хранении, распределении, добыче, купле-продаже, поставках и потреблении, в частности при перемещении голубого топлива через таможенную границу Украины.

Кроме того, бытовые потребители будут информированы о потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час (кВт-час). Эта информация будет дополнительно вноситься в платежки за потребленное тепло.

Действующая система расчета газа не учитывает теплообразование, то есть потребитель не знает, какое количество тепла получает из одного кубометра газа.