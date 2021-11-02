Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украинцы могут изменить поставщика газа в отделениях Новой почты: какие документы нужны

Нафтогаз

Потребители могут изменить поставщика газа и стать клиентом компании Нафтогаз Украины в отделениях Новой почты, расположенных на территории всей Украины.

Об этом говорится в сообщении газоснабжающей компании Нафтогаз Украины, обнародованном на странице в социальной сети Facebook. Украинцы могут сменить газового поставщика в 1,7 тыс. отделениях Новой почты.

Как стать клиентом Нафтогаз Украины

Чтобы присоединиться к ГК Нафтогаз Украины, необходимо посетить одно из партнерских отделений Новой почты с определенным пакетом документов.

Среди них – паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких человек.

Для оформления требуется ваш EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта – квартиры или дома). После этого сотрудники помогут оформить соответствующую заявку.

Условия от Нафтогаз Украины

Цена на газ от газоснабжающей компании Нафтогаз Украины в рамках годового тарифного плана Фиксированный составляет 7,96 грн за куб. м. В компании отметили, что она зафиксирована до 30 апреля 2022 года.

После перехода украинцы будут получать платежки от Нафтогаза. Заменять трубы не нужно — газ будут доставлять с использованием того же оборудования. В Нафтогазе добавили, что у клиентов не будет останавливаться газоснабжение во время или после смены компании.

Читайте
В первом полугодии 2021 года Нафтогаз сократил убыток почти в семь раз - до 1,7 млрд грн

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка