Потребители могут изменить поставщика газа и стать клиентом компании Нафтогаз Украины в отделениях Новой почты, расположенных на территории всей Украины.

Об этом говорится в сообщении газоснабжающей компании Нафтогаз Украины, обнародованном на странице в социальной сети Facebook. Украинцы могут сменить газового поставщика в 1,7 тыс. отделениях Новой почты.

Как стать клиентом Нафтогаз Украины

Чтобы присоединиться к ГК Нафтогаз Украины, необходимо посетить одно из партнерских отделений Новой почты с определенным пакетом документов.

Среди них – паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких человек.

Для оформления требуется ваш EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта – квартиры или дома). После этого сотрудники помогут оформить соответствующую заявку.

Условия от Нафтогаз Украины

Цена на газ от газоснабжающей компании Нафтогаз Украины в рамках годового тарифного плана Фиксированный составляет 7,96 грн за куб. м. В компании отметили, что она зафиксирована до 30 апреля 2022 года.

После перехода украинцы будут получать платежки от Нафтогаза. Заменять трубы не нужно — газ будут доставлять с использованием того же оборудования. В Нафтогазе добавили, что у клиентов не будет останавливаться газоснабжение во время или после смены компании.