Енергоодиниці замість кубометрів: Рада змінила систему обліку газу

Україна переходить на європейські стандарти обліку природного газу – замість кубометрів будуть енергетичні одиниці (кВт-год). Народні депутати 250 голосами у другому читанні схвалили відповідні правки до законодавства щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії ( №2553).

Саме через різницю у вимірюванні обсягів газу на сьогодні існують певні адміністративні труднощі під час оформлення імпортованого природного газу із країн ЄС чи його закачуванні до сховищ у режимі митного складу.

Облік природного газу в енергетичних одиницях забезпечить більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшить складання енергетичного балансу підприємств, наголошують автори закону.

Кабміну надається право ухвалюти рішення про перехід на розрахунки на ринку природного газу в одиницях енергії під час транспортування, зберігання, розподілу, видобування, купівлі-продажу, постачання та споживання, зокрема під час переміщення блакитного палива через митний кордон України.

Окрім того, побутових споживачів інформуватимуть про спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одиниці вимірювання кіловат-година (кВт-год). Ця інформація додатково вноситиметься у платіжки за спожите тепло.

Чинна система розрахунку газу не враховує теплотворення, тобто споживач не знає, яку кількість тепла отримує з одного кубометра газу.