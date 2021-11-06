Приватбанк приостановит работу приложения и банкоматов — дата и время

Клиенты Приватбанка не смогут проводить транзакции через финансовые карты и работать в приложении Приват24 в ночь с 6 на 7 ноября.

По данным Приватбанка, финансовое учреждение с 1.00 до 4.30 утра будет обновлять программное обеспечение процессингового центра для дальнейшей бесперебойной работы.

Во время технической паузы проведут работы в сети банкоматов, терминалах самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

В Приватбанке отметили, что в мире стартует сезон покупки различных товаров перед Черной пятницей и до рождественских распродаж, поэтому для постоянной работы банка запланированы технические обновления.

Ежегодно объемы операций клиентов с финансовыми карточками Приватбанка растут по меньшей мере на 20%. По состоянию на ноябрь 2021 года, процессинговый центр обрабатывает более 70 тыс. платежей картой ежеминутно.

В Приватбанке принесли извинения за временные возможные неудобства, призвав перенести свою безналичную покупку товаров на несколько часов.