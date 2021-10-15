Приватбанк ввел новые правила для перевода денег

Приватбанк вводит новые правила для переводов денег через финансовые карточки банка, в частности, с помощью мобильного приложения Приват24.

По данным учреждения, с октября 2021 года изменяются лимиты на переводы средств с карты на карту Visa/Mastercard всеми возможными способами.

Теперь отправитель может осуществлять не более 100 переводов в пределах Украины и 25 международных. В то же время на карту получателя может поступить самое большее 100 переводов в пределах Украины и 30 из-за рубежа.

Такое ограничение устанавливают на календарный месяц (с 1 до 30 или 31 числа) для переводов в Украине и за рубежом. Учреждение объяснило, что делать лицам, которые получали на карточки благотворительные средства или деньги за продажу товаров на интернет-площадках.

На карту Приватбанка поступают

благотворительные средства — что делать

В Приватбанке объяснили, что делать, если вы занимаетесь благотворительностью, а на вашу карточку присылают волонтерские деньги. В таком случае необходимо позвонить на линию обслуживания клиентов по телефону 3700 или написать в чат Помощь online на официальном сайте учреждения.

Можно отправить ссылку из социальных сетей или документы, которые могут подтвердить, что вы занимаетесь благотворительной деятельностью. Работники Приватбанка в течение одного рабочего дня установят для таких карточек безлимитный режим.

На карту поступают деньги за продажу товаров

В Приватбанке посоветовали открыть счет физического лица-предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью, чтобы получать переводы без лимитов.

Учреждение отметило, что согласно нормативно-правововым актам Национального банка Украины, нельзя пользоваться личной карточкой для предпринимательской деятельности.

По данным Приватбанка, ежемесячно переводы с карты на карту через мобильное приложение Приват24 осуществляют более 7 млн ​​человек. Однако 99,7% из них пользуются услугой в личных целях, отправляя и получая менее 100 переводов в месяц.

Источник: Приватбанк