Приватбанк призупинить роботу додатка та банкоматів – дата та час

Клієнти Приватбанку не зможуть проводити транзакції через фінансові картки та працювати у додатку Приват24 у ніч з 6 на 7 листопада.

За даними Приватбанку, фінансова установа з 1.00 до 4.30 ранку оновлюватиме програмне забезпечення процесингового центру для подальшої безперебійної роботи.

Під час технічної паузи проведуть роботи у мережі банкоматів, терміналах самообслуговування та POS-термінальної мережі банку.

У Приватбанку зазначили, що у світі стартує сезон купівлі різноманітних товарів перед Чорною п’ятницею та до різдвяних розпродажів, тож для постійної роботи банку заплановані технічні оновлення.

Щороку обсяги операцій клієнтів з фінансовими картками Приватбанку зростають щонайменше на 20%. Станом на листопад 2021 року, процесинговий центр обробляє понад 70 тис. платежів карткою щохвилини.

У Приватбанку вибачилися за тимчасові можливі незручності, закликавши перенести свою безготівкову купівлю товарів на декілька годин.