В Украине выплатят по 8 тыс. грн некоторым застрахованным лицам, которые в апреле – мае 2021 года подавали заявки на государственную помощь в связи с карантином, однако ее не получили.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, соответствующее решение приняло правительство.

Как известно, с 19 апреля 2021 года застрахованные лица, деятельность которых была приостановлена из-за вхождения определенного региона Украины в красную зону карантина, могли подавать заявления на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн. Застрахованные лица в этом случае – это наемные работники и ФЛП (физические лица-предприниматели).

Заявление на получение помощи можно было подавать через Дію.

По состоянию на 24 мая на выплату помощи 175 тыс. работников и предпринимателей было направлено 1,4 млрд грн.

Однако не все смогли получить 8 тыс. грн. И теперь Кабинет министров принял решение выплатить недополученные средства.

На выплаты карантинных 8 тыс. грн смогут претендовать застрахованные лица (ФЛП и наемные работники), которые подавали заявления на помощь в апреле – мае 2021 года, однако не получили средства из-за неправильно указанных банковских реквизитов.

Они смогут повторно обратиться за помощью через портал Дія.

В министерстве также рассказали об алгоритме доплаты этих средств:

• застрахованным лицам поступит через портал Дія информация о необходимости уточнения реквизитов банковского счета для получения помощи;

• после этого они смогут до 15 декабря 2021 года включительно направить сообщение через Дію с указанием правильных банковских реквизитов для выплаты 8 тыс. грн.

• перечисление помощи произведет Ощадбанк на счет, указанный лицом-получателем.

В июне этого года премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался, что правительство полностью выплатило компенсационные выплаты в размере 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям, вынужденным ограничить свою работу из-за карантина. Общая сумма выплат ФЛП тогда составила около 6,5 млрд грн.