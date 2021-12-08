В Україні виплатять по 8 тис. грн деяким застрахованим особам, які у квітні – травні 2021 року подавали заявки на державну допомогу в зв’язку з карантином, проте її не отримали.

Як поінформували в Міністерстві соціальної політики, відповідне рішення ухвалив уряд.

Як відомо, з 19 квітня 2021 року застраховані особи, діяльність яких була призупинена через входження певного регіону України до червоної зони карантину, могли подавати заяви на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тис. грн. Застраховані особи в цьому випадку – це наймані працівники та ФОПи (фізичні особи-підприємці).

Заяву на отримання допомоги можна було подавати через Дію.

Станом на 24 травня на виплату допомоги 175 тис. працівників та підприємців було спрямовано 1,4 млрд грн.

Проте не всі змогли отримати 8 тис. грн. І тепер Кабінет міністрів ухвалив рішення виплатити недоотримані кошти.

На виплати карантинних 8 тис. грн зможуть претендувати застраховані особи (ФОП і наймані працівники), які подавали заяви на допомогу в квітні – травні 2021 року, проте не отримали кошти через неправильно вказані банківські реквізити.

Вони зможуть повторно звернутися за допомогою через портал Дія.

У міністерстві також розповіли про алгоритм доплати цих коштів:

• застрахованим особам надійде через портал Дія інформація про необхідність уточнення реквізитів банківського рахунку для отримання допомоги;

• після цього вони зможуть до 15 грудня 2021 року включно надіслати повідомлення через Дію із зазначенням правильних банківських реквізитів для виплати 8 тис. грн.

• перерахування допомоги здійснить Ощадбанк на рахунок, зазначений особою-отримувачем.

У червні цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль прозвітував, що уряд повністю виплатив компенсаційні виплати у вигляді 8 тис. грн фізичним особам-підприємцям, які були змушені обмежити свою роботу через карантин. Загальна сума виплат ФОПам тоді склала близько 6,5 млрд грн.