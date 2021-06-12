Правительство завершило компенсационные выплаты ФЛП — Шмыгаль

На этой неделе правительство Украины полностью выплатило компенсационные выплаты в размере 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям, которые были вынуждены ограничить свою работу из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, общая сумма выплат ФЛП составляет около 6,5 млрд грн.

В то же время политик отметил, что на этой неделе в Украине заработал формат выдачи электронных больничных. Сейчас лист временной нетрудоспособности украинцам будут выдавать онлайн.

Также Шмыгаль рассказал, что с 10 июня начинает работать электронная трудовая книжка. Этот онлайн-документ — цифровой аналог бумажных трудовых книжек, в которой будет информация о стаже граждан.

По его словам, с помощью такого шага можно будет автоматически назначать пенсию одновременно в Украине уменьшится бумажный документооборот.

Электронная трудовая книжка

В Украине вступил в силу закон, который вводит учет трудовой деятельности в электронной форме. Согласно новому закону, в течение ближайших пяти лет произойдет переходный период.

В это время работники еще могут пользоваться бумажными трудовыми, однако впоследствии украинцы должны полностью перейти на формат электронных трудовых. Подробнее об электронной трудовой книжке в Украине читайте на сайте Факты ICTV.