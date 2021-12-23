После запуска СП-2 цена на газ не снизится: глава Нафтогаза объяснил почему

Цены на газ в Европе ежедневно бьют рекорды, однако с запуском газопровода Северный поток-2 проблема не исчезнет, ​​считает глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Это в значительной степени ошибка, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится СП-2. Это не так. Потому что Путин помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам, – объяснил он.

По его мнению, Россия и дальше будет использовать газ как политическое оружие, поскольку продажи на хабах, на спотовом рынке дают намного меньше возможностей для этого.

— Поэтому я не ожидал бы, что просто с введением Северного потока-2 цены на газ упадут, — отметил Витренко.

Более того, по его словам, с запуском газопровода Россия просто прекратит транзит через Украину, что еще больше обременит ситуацию в Европе.

– И если только Европа не сдастся и не заключит долгосрочные контракты с Путиным на условиях Путина, то вообще не стоит ожидать, что именно запуск ПП-2 повлияет на снижение цен, – сказал глава Нафтогаза, отметив, что изменить ситуацию может экспорт американского газа или с Ближнего Востока.

В то же время он считает, что есть существенная вероятность того, что ПП-2 не запустится вообще.

На днях президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, рассказывая о сроках сертификации трубопровода Федеральным сетевым агентством Германии, четко дал понять, ввод в эксплуатацию Северного потока-2 в первой половине 2022 года невозможен.

По его словам, оператор Nord Stream 2 начал процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями немецкого законодательства, поэтому в настоящее время сертификация остановлена.