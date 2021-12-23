Після запуску ПП-2 ціна на газ не знизиться: глава Нафтогазу пояснив чому

Ціни на газ у Європі щодня б’ють рекорди, проте із запуском газопроводу Північний потік-2 проблема не зникне, вважає глава НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Це у значній мірі помилка, що ціни на газ в Європі знизяться, якщо просто запуститься ПП-2. Це не так. Тому що Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які не були б прив’язані до ринку, хабів, споту, – пояснив він.

На його думку, Росія й надалі використовуватиме газ як політичну зброю, оскільки продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього.

– Тому я б не очікував, що просто з введенням Північного потоку-2 ціни на газ впадуть, – наголосив Вітренко.

Більш того, за його словами, із запуском газопроводу Росія просто припинить транзит через Україну, що ще більше обтяжить ситуацію в Європі.

– І якщо тільки Європа не здасться і не укладе довгострокові контракти з Путіним на умовах Путіна, то взагалі не варто очікувати, що саме запуск ПП-2 вплине на зниження цін, – сказав глава Нафтогазу, наголосивши, що змінити ситуацію може експорт американського газу або з Близького Сходу.

Водночас він вважає, що є суттєва ймовірність того, що ПП-2 не запуститься взагалі.

Днями президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, розповідаючи про строки сертицікації трубопроводу Федеральним мережевим агентством Німеччини, чітко дав зрозуміти, введення в експлуатацію Північного потоку-2 в першій половині 2022 року неможливе.

За його словами, оператор Nord Stream 2 розпочав процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства, тому на цей час сертифікацію зупинено.