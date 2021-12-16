Северный поток-2 не запустят до середины 2022 – немецкий регулятор

Ввод в эксплуатацию российского газопровода Северный поток-2 в первой половине 2022 года невозможен.

Об этом заявил президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, рассказывая о сроках сертификации трубопровода Федеральным сетевым агентством Германии.

– В первом полугодии 2022 года решений не будет, – подчеркнул он, соответственно, именно поэтому о запуске в эти сроки речь не идет.

Хоманн сказал, что компания-оператор Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями немецкого законодательства, поэтому в настоящее время процесс сертификации остановлен.

Bundesnetzagentur еще в середине ноября приостановило процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода. В то же время две компании из Украины получили разрешение присоединиться к процессу сертификации – Нафтогаз и Оператора ГТС Украины, что позволит нам отстаивать свою позицию.

Кроме того, на фоне концентрации российских войск вблизи границ Украины в США и Европе начали звучать заявления о возможности остановки проекта газопровода, если Россия решится на вторжение.

Источник: Spiegel