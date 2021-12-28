В последний вторник 2021 года иностранные валюты усилили свои позиции. По данным Национального банка Украины, доллар стоит 27,23 грн, а евро можно приобрести за 30,82 грн.

В понедельник, 27 декабря, стоимость $1 составила 27,27 грн, а €1 – стартовала от 30,84 грн. Цена американской валюты уменьшилась на 4 копейки, а европейской – на 2 копейки.

По состоянию на утро 28 декабря, стоимость одного польского злотого и 10 российских рублей почти не изменилась.

Согласно данным НБУ, сегодня цена польской валюты составляет 6,67 грн за единицу, а российской – 3,7 грн за 10 рублей.

Курс валют от НБУ на 28 декабря

$1 – 27,2306 грн;

€1 – 30,8196 грн;

1 польский злотый – 6,6763 грн;

10 российских рублей – 3,7005 грн.

Курс валют в Украине

Экономист Александр Хмелевский предоставил свой прогноз курса валют в Украине в январе. По его словам, возобновится снижение курса национальной валюты.

В конце первого месяца 2022 года стоимость одного доллара может достичь 28 грн за единицу. Это будет происходить на фоне обострения энергетического кризиса, пандемии в Украине и мире, противоэпидемических ограничений и налогового давления на бизнес.