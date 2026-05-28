Помощь UCT2 от Каритас: как получить 12 300 грн от благотворительного фонда
Из-за полномасштабной войны тысячи украинских семей вынуждены были покинуть свои дома и оказаться в сложных жизненных условиях. В таких ситуациях помощь оказывается не только государством, но и международными благотворительными фондами и гуманитарными организациями.
Одним из них является БФ Каритас, объявивший о старте регистрации на получение финансовой поддержки в рамках программы UCT2 в Чернигове.
Как получить денежную помощь UCT2 от Каритас в Чернигове, читайте в нашем материале.
Регистрация в помощь UCT2 от Каритас
В рамках проекта Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине открыт прием заявок на денежную помощь UCT2 от Каритас для эвакуированных и внутренне перемещенных домохозяйств.
Программа направлена на поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий, обстрелов или официальных эвакуационных решений и нуждающихся в финансовой поддержке для базовых расходов и адаптации на новом месте.
Размер выплат по программе
В рамках инициативы предусмотрена единовременная денежная помощь UCT2 от Каритас в размере 12 300 грн на одного человека. Эта сумма рассчитана примерно на покрытие расходов в течение трех месяцев базовых потребностей переселенцев.
Кто может получить помощь UCT2 от Каритас:
- Подать заявку на участие в программе могут домохозяйства, которые эвакуировались самостоятельно или были перемещены из-за ситуации безопасности.
- Важно, чтобы перемещение произошло не позднее 45 дней назад.
- Также необходимым условием является наличие справки ВПЛ, выданной за последние 45 дней, или других документов, подтверждающих статус переселенца.
Условия участия и ограничения
Регистрация в помощь от Каритас возможна только при условии соответствия критериям уязвимости. Кроме того, заявители не должны получать пособия от других гуманитарных организаций в течение последних шести месяцев. Подать заявку можно только 45 дней с момента перемещения.
Как получить денежную помощь UCT2 в Чернигове
Для уточнения деталей и подачи заявки на регистрацию в помощь UCT2 от Каритас в Чернигове необходимо обратиться по телефону: +380 50 614 20 45.