Из-за полномасштабной войны тысячи украинских семей вынуждены были покинуть свои дома и оказаться в сложных жизненных условиях. В таких ситуациях помощь оказывается не только государством, но и международными благотворительными фондами и гуманитарными организациями.

Одним из них является БФ Каритас, объявивший о старте регистрации на получение финансовой поддержки в рамках программы UCT2 в Чернигове.

Регистрация в помощь UCT2 от Каритас

В рамках проекта Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине открыт прием заявок на денежную помощь UCT2 от Каритас для эвакуированных и внутренне перемещенных домохозяйств.

Программа направлена ​​на поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий, обстрелов или официальных эвакуационных решений и нуждающихся в финансовой поддержке для базовых расходов и адаптации на новом месте.

Размер выплат по программе

В рамках инициативы предусмотрена единовременная денежная помощь UCT2 от Каритас в размере 12 300 грн на одного человека. Эта сумма рассчитана примерно на покрытие расходов в течение трех месяцев базовых потребностей переселенцев.

Кто может получить помощь UCT2 от Каритас:

Подать заявку на участие в программе могут домохозяйства, которые эвакуировались самостоятельно или были перемещены из-за ситуации безопасности.

Важно, чтобы перемещение произошло не позднее 45 дней назад.

Также необходимым условием является наличие справки ВПЛ, выданной за последние 45 дней, или других документов, подтверждающих статус переселенца.

Условия участия и ограничения

Регистрация в помощь от Каритас возможна только при условии соответствия критериям уязвимости. Кроме того, заявители не должны получать пособия от других гуманитарных организаций в течение последних шести месяцев. Подать заявку можно только 45 дней с момента перемещения.

Как получить денежную помощь UCT2 в Чернигове

Для уточнения деталей и подачи заявки на регистрацию в помощь UCT2 от Каритас в Чернигове необходимо обратиться по телефону: +380 50 614 20 45.

