Приложение Резерв+ показывает, находится ли человек на воинском учете, был ли с него снят или исключен. Также им успешно пользуются военнообязанные для обновления учетных данных.

Однако довольно часто после проверки своих учетных данных в приложении Резерв+ граждане обнаруживают отметку о том, что они не являются военнообязанными или исключены с воинского учета.

Что означает статус невоеннообязанный в Резерв+ и что делать в таком случае — читайте в материале Фактов ICTV.

Статус невоеннообязанный в Резерв+: в каких случаях применяется

Статус невоеннообязанного обычно имеют лица, исключенные с воинского учета, в соответствии с частью 6 статьи 37 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Снятие с воинского учета применяется:

К военнослужащим, которые уже были приняты на службу. Они снимаются с учета и не подлежат воинской обязанности.

Если в учетных данных человека указан такой статус — это не считается нарушением, ведь он не состоит на учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК и СП).

К призывникам и военнообязанным, которые учатся в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, военных институтах и подразделениях высших учебных заведений, ведь в период обучения они имеют особый статус.

К гражданам, которые снялись с учета из-за смены места жительства, но не встали на новый учет. Такие лица должны обязательно возобновить воинский учет в ТЦК и СП по новому месту регистрации в кратчайшие сроки.

Лица, отбывающие наказание в учреждениях исполнения приговоров, или в отношении которых суд применил принудительные меры медицинского характера. После освобождения они обязаны возобновить свой воинский учет.

Мужчины, снятые с учета на основании медицинского заключения ВЛК об ограниченной годности и в соответствии с приказами Министерства обороны Украины №342 или №684. В настоящее время такие граждане должны обязательно повторно пройти военно-врачебную комиссию для оценки годности и снова встать на воинский учет.

Стоит отметить, что снятие с воинского учета имеет временный характер. Это происходит только на период действия определенных условий, например, во время прохождения военной службы или отбывания наказания за совершение преступления.

После завершения таких обстоятельств, лица обязаны возобновить свою воинскую регистрацию в районном ТЦК и СП. До момента повторной постановки на учет они не подлежат мобилизации.

Как предоставляется статус невоеннообязанного в Резерв+

Статус невоеннообязанного предоставляется человеку автоматически на основе данных, которые были внесены при регистрации. Система их анализирует и определяет, подпадает ли лицо под статус невоеннообязанного.

Подтверждает такой статус:

военно-учетный документ (военный билет, призывное удостоверение) с записями об исключении с воинского учета;

электронный военно-учетный документ.

Важно, чтобы информация о снятии с воинского учета была внесена в реестр военнообязанных и отображалась в цифровом военно-учетном документе. Если такие данные отсутствуют, они считаются неполными и не могут быть использованы официально.

