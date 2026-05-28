Наступательный потенциал российской армии стремительно сокращается, о чем свидетельствуют сразу несколько факторов. Речь идет об уменьшении применения средств поражения и о замедлении темпов продвижения, несмотря на большое количество атак.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Наступательный потенциал врага снижается

— Если мы наблюдаем за соотношением атак и каких-то результативных действий, просто измеряя их в территориях, которые удалось занять врагу, то этот коэффициент очень резко падает в последнее время. Именно потому, что несмотря на то, что враг на некоторых участках наступает, на некоторых ему сейчас приходится отступать. Поэтому результат может быть совсем не тот, на который они сейчас рассчитывают, — пояснил Трегубов.

По его словам, во время весеннего наступления российские войска безрезультатно пытаются продвинуться на Лиманском и Купянском направлениях, тогда как на Великобурлукском направлении уже вынуждены отступать.

Ситуация в Харьковской и Сумской областях

Спикер прокомментировал ситуацию на левом берегу Оскола в Харьковской области.

Он отметил, что Силы обороны имеют определенные трудности с логистикой и личным составом, однако противнику не удалось создать критическую ситуацию на этом участке фронта.

— В целом я бы сказал, что сейчас, несмотря на то, что на левом берегу жарко, там все же те критические угрозы, которые россияне хотели создать, они не создали, — рассказал Трегубов.

Он добавил, что на правом берегу Оскола российские силы были отброшены и сейчас не могут зайти в Голубовку.

— Сейчас они (оккупанты. – Ред.) снова работают уже даже не над тем, чтобы заходить в Купянск через Голубовку, а над тем, чтобы хотя бы зацепиться за северную окраину самой Голубовки, — пояснил спикер.

Отвечая на вопрос о том, где российские войска сейчас наиболее активно проверяют оборону на северной границе, Трегубов отметил, что прежде всего это касается Сумской области и Южно-Слобожанского направления.

— Но это уже не столько граница, сколько район Волчанска непосредственно. Там постоянная интенсивность, там постоянные попытки давления. Но, к счастью, несмотря на их отчеты, без особого успеха, — отметил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия несет на фронте значительно большие потери, чем Силы обороны Украины.

Соотношение общих потерь между российскими и украинскими войсками составляет примерно 3,5 к 1 в пользу Украины.

По словам главкома, соотношение количества погибших в некоторые дни может быть еще выше — “и в семь, и в девять раз бывает больше”.

