ШАГ 1 Определяемся с датами подачи годовой декларации
ФЛП 1-й и 2-й группы предоставляют сведения с 1 января по 1 марта 2022 года:
- форма годовая F0103405 (декларация) Налоговая декларация плательщика единого налога физического лица-предпринимателя;
- форма F0134105 (приложение 1) Сведения о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса.
ФЛП 3-й группы – с 1 января по 9 февраля:
- форма квартальная F0103307 (декларация) Налоговая декларация плательщика единого налога физического лица;
- форма F0133107 (приложение 1) Сведения о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и о суммах начисленного единого взноса.
ШАГ 2 Заходим в электронный Кабинет плательщика, выбрав раздел Введение отчетности
Чтобы подать налоговую декларацию, заходим в личный Кабинет плательщика на сайте ГНС с помощью электронной цифровой подписи.
Затем в меню кабинета слева выбираем пункт Введение отчетности, сверху – 2021 год, и нажимаем на кнопку Создать.
В предложенном списке нажимаем Прибыль и получаем все доступные декларации. Если вы, например, ФЛП 2-й группы, выбираем необходимую форму налоговой декларации. В нашем случае это F0103405.
Проверяем правильность данных, которые подтянулись автоматически, затем ставим галочку возле пункта Приложение 1 и кликаем на Создать.
ШАГ 3 Заполняем налоговую декларацию плательщика единого налога
В самой декларации проверяем автоматически заполняемые поля. Дальше в девятой строчке, если у вас нет наемных работников, ставим просто 0.
В пункте 10 указываем все КВЭД (Классификация видов экономической деятельности), по которым получали прибыль за 2021 год. Для этого можно указать все, что у вас есть в Реестре плательщиков единого налога.
Затем заполняем раздел III. Здесь указываем сумму единого налога за каждый квартал и доход за весь год.
В разделе V в восьмой строчке будет автозаполнение суммы годового дохода, а затем напротив Приложения 1 ставим галочку и переходим к его заполнению.
ШАГ 4 Заполняем Приложение 1 к декларации
Здесь проверяем данные, которые заполняются автоматически, и начинаем с восьмой строчки, где указываем период пребывания ФЛП на едином налоге.
Далее переходим к заполнению таблицы с уплаченным ЕСВ. В частности, во второй графе указываем размер минимальной зарплаты за каждый месяц – 6 000 грн, а в декабре – 6 500 грн.
В третьей графе также проставляем размер ЕСВ – 22%, в четвертой – сумму начисленного ЕСВ. С января по ноябрь – это 1 320 грн, а в декабре уже 1 430 грн, поскольку минималка выросла. Внизу указываем общую сумму – 15 950 грн.
ШАГ 5 Завершаем заполнение налоговой декларации
Возвращаемся к заполнению декларации. В строке 21, если сумма уплаченного за год ЕСВ не подтянулась, указываем вручную – 15 950 грн.
Кликаем Проверить, сохраняем декларацию, подписываем электронной подписью и отправляем в налоговую.