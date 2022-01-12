В самой декларации проверяем автоматически заполняемые поля. Дальше в девятой строчке, если у вас нет наемных работников, ставим просто 0.

В пункте 10 указываем все КВЭД (Классификация видов экономической деятельности), по которым получали прибыль за 2021 год. Для этого можно указать все, что у вас есть в Реестре плательщиков единого налога.

Затем заполняем раздел III. Здесь указываем сумму единого налога за каждый квартал и доход за весь год.

В разделе V в восьмой строчке будет автозаполнение суммы годового дохода, а затем напротив Приложения 1 ставим галочку и переходим к его заполнению.