У самій декларації перевіряємо поля, що заповнюються автоматично. Далі у дев’ятому рядку, якщо у вас немає найманих працівників, ставимо просто 0.

У пункті 10 вказуємо всі КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності), за якими отримували прибуток за 2021 рік. Для цього можна обрати всі, які у вас є у Реєстрі платників єдиного податку.

Потім заповнюємо розділ III. Тут зазначаємо суму єдиного податку за кожен квартал та дохід за весь рік.

У розділі V у восьмому рядку буде автозаповнення суми річного доходу, а потім навпроти Додатка 1 проставляємо галочку і переходимо до його заповнення.