КРОК 1 Визначаємося з датами подання річної декларації
ФОП 1-ї та 2-ї групи подають відомості з 1 січня до 1 березня 2022 року:
- форма річна F0103405 (декларація) Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця
- форма F0134105 (додаток 1) Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
ФОП 3-ї групи – з 1 січня до 9 лютого:
- форма квартальна F0103307 (декларація) Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця;
- форма F0133107 (додаток 1) Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
КРОК 2 Заходимо в електронний Кабінет платника, обравши розділ Введення звітності
Щоб подати податкову декларацію, заходимо в особистий Кабінет платника на сайті ДПС за допомогою електронного цифрового підпису.
Потім у меню кабінету зліва обираємо пункт Введення звітності, зверху – 2021 рік, і натискаємо на кнопку Створити.
У запропонованому переліку натискаємо Прибуток і отримуємо всі доступні декларації. Якщо ви, наприклад, ФОП 2-ї групи, вибираємо необхідну форму податкової декларації. У нашому випадку це F0103405. Перевіряємо правильність даних, які підтягнулися автоматично, а потім ставимо галочку біля пункту Додаток 1 та клікаємо на Створити.
КРОК 3 Заповнюємо податкову декларацію платника єдиного податку
У самій декларації перевіряємо поля, що заповнюються автоматично. Далі у дев’ятому рядку, якщо у вас немає найманих працівників, ставимо просто 0.
У пункті 10 вказуємо всі КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності), за якими отримували прибуток за 2021 рік. Для цього можна обрати всі, які у вас є у Реєстрі платників єдиного податку.
Потім заповнюємо розділ III. Тут зазначаємо суму єдиного податку за кожен квартал та дохід за весь рік.
У розділі V у восьмому рядку буде автозаповнення суми річного доходу, а потім навпроти Додатка 1 проставляємо галочку і переходимо до його заповнення.
КРОК 4 Заповнюємо Додаток 1 до декларації
Тут перевіряємо дані, які заповнюються автоматично, і починаємо з восьмого рядка, де вказуємо період перебування ФОП на єдиному податку.
Далі переходимо до заповнення таблиці зі сплаченим ЄСВ. Зокрема, у другій графі вказуємо розмір мінімальної зарплати за кожен місяць – 6 тис. грн, але в грудні – 6 500 грн.
У третій графі також проставляємо розмір ЄСВ – 22%, у четвертій – суму нарахованого ЄСВ. З січня до листопада – це 1 320 грн, а у грудні вже 1 430 грн, оскільки мінімалка зросла. Внизу вказуємо загальну суму – 15 950 грн.
КРОК 5 Завершуємо заповнення податкової декларації
Повертаємося до заповнення декларації. У рядку 21, якщо сума сплаченого за рік ЄСВ не підтягнулася, вказуємо вручну – 15 950 грн.
Клікаємо Перевірити, зберігаємо декларацію, підписуємо електронним підписом і відправляємо до податкової.