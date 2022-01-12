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Валентина Летяк |
Як заповнити податкову декларацію ФОП за новою формою – інструкція

Як заповнити податкову декларацію ФОП за новою формою – інструкція

З 1 січня 2022-го ФОП на єдиному податку подають декларації за 2021 рік. Форма її подачі змінилася, тепер там враховано єдиний податок, який раніше сплачували щоквартально, та ЄСВ у вигляді Додатка 1, що окремо сплачувався наприкінці року. Тобто підприємцям вперше доведеться заповнювати Додаток 1 з урахуванням мінімальної зарплати, яка змінилася у грудні.

Як ФОПам на єдиному податку подати річну декларацію за новою формою – розповідають Факти ICTV у покроковій інструкції.

КРОК 1 Визначаємося з датами подання річної декларації

ФОП 1-ї та 2-ї групи подають відомості з 1 січня до 1 березня 2022 року:

  • форма річна F0103405 (декларація) Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця
  • форма F0134105 (додаток 1) Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

ФОП 3-ї групи – з 1 січня до 9 лютого:

  • форма квартальна F0103307 (декларація) Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця;
  • форма F0133107 (додаток 1) Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

КРОК 2 Заходимо в електронний Кабінет платника, обравши розділ Введення звітності

Щоб подати податкову декларацію, заходимо в особистий Кабінет платника на сайті ДПС за допомогою електронного цифрового підпису.

Потім у меню кабінету зліва обираємо пункт Введення звітності, зверху – 2021 рік, і натискаємо на кнопку Створити.

У запропонованому переліку натискаємо Прибуток і отримуємо всі доступні декларації. Якщо ви, наприклад, ФОП 2-ї групи, вибираємо необхідну форму податкової декларації. У нашому випадку це F0103405. Перевіряємо правильність даних, які підтягнулися автоматично, а потім ставимо галочку біля пункту Додаток 1 та клікаємо на Створити.

декларація ФОП на єдиному податку

КРОК 3 Заповнюємо податкову декларацію платника єдиного податку

У самій декларації перевіряємо поля, що заповнюються автоматично. Далі у дев’ятому рядку, якщо у вас немає найманих працівників, ставимо просто 0.

У пункті 10 вказуємо всі КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності), за якими отримували прибуток за 2021 рік. Для цього можна обрати всі, які у вас є у Реєстрі платників єдиного податку.

Потім заповнюємо розділ III. Тут зазначаємо суму єдиного податку за кожен квартал та дохід за весь рік.

У розділі V у восьмому рядку буде автозаповнення суми річного доходу, а потім навпроти Додатка 1 проставляємо галочку і переходимо до його заповнення.

Декларація ФОП на єдиному податку

КРОК 4 Заповнюємо Додаток 1 до декларації

Тут перевіряємо дані, які заповнюються автоматично, і починаємо з восьмого рядка, де вказуємо період перебування ФОП на єдиному податку.

Далі переходимо до заповнення таблиці зі сплаченим ЄСВ. Зокрема, у другій графі вказуємо розмір мінімальної зарплати за кожен місяць – 6 тис. грн, але в грудні – 6 500 грн.

У третій графі також проставляємо розмір ЄСВ – 22%, у четвертій – суму нарахованого ЄСВ. З січня до листопада – це 1 320 грн, а у грудні вже 1 430 грн, оскільки мінімалка зросла. Внизу вказуємо загальну суму – 15 950 грн.

декларація ФОП на єдиному податку

КРОК 5 Завершуємо заповнення податкової декларації

Повертаємося до заповнення декларації. У рядку 21, якщо сума сплаченого за рік ЄСВ не підтягнулася, вказуємо вручну – 15 950 грн.

Клікаємо Перевірити, зберігаємо декларацію, підписуємо електронним підписом і відправляємо до податкової.

Фото: УНІАН

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