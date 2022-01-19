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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юля Захарченко |
Как подать декларацию за 2021 год для ФЛП 3 группы — инструкция

Как подать декларацию за 2021 год для ФЛП 3 группы — инструкция

Государственная налоговая служба Украины разработала инструкцию с объяснением, как подать декларацию за 2021 год физическим лицам-предпринимателям, выбравшим 3 группу упрощенной системы налогообложения.

ФЛП имеют возможность заполнить отчетность до 9 февраля 2022 года.

Подготовьте необходимые документы

Чтобы заполнить отчет как можно быстрее, необходимо подготовить файлы с ключами электронной подписи.

Кроме того, следует знать сумму дохода за IV квартал 2021 года (то есть с октября до декабря включительно) и размер суммы уплаченного единого социального взноса (ЕСВ) за год или дохода, по которому его рассчитывали.

Зайдите в личный кабинет налогоплательщика

Если у вас есть необходимые данные, заполнение документа будет длиться не более шести минут. Для оформления декларации нужно перейти на сайт Государственной налоговой службы.

После открытия входа в электронный кабинет, следует загрузить файл в электронным ключом и ввести пароль.

Слева в меню выбираем раздел Ведение отчетности.

Просмотрите прошлый отчет при наличии

Если вы уже подавали отчет, то некоторая информация в ней может понадобиться. Чтобы просмотреть предыдущий отчет, следует выбрать определенные параметры.

Необходимо узнать сумму, подлежащую уплате по итогам III квартала – она указана в 12 строке. Следует записать данные, поскольку они пригодятся. После этого закрываем старый отчет и создаем новый.

Заполните новую декларацию за 2021 год

В верхнем поле выберите 2021 для заполнения и создайте новую декларацию физического лица-предпринимателя. Выберите тип отчета Прибыль и найдите подходящую форму отчета F0103307.

В дальнейшем следует следовать видеоинструкции Госналоговой службы, чтобы заполнить необходимые данные. Внимательно проверьте всю информацию перед отправкой документа в ведомство.

Отправьте отчет в налоговую службу

После заполнения декларации ФЛП необходимо отправить документ в налоговую службу. Выберите оформленный отчет в списке и нажмите кнопку Подписать.

Выберите файл с электронным ключом, введите пароль и отправьте отчет.

В Государственной налоговой службе отметили, что 9 февраля 2022 года — это последний день для подачи деклараций за 2021 год физическими лицами-предпринимателями, выбравшими 3 группу упрощенной системы налогообложения.

Фото: Depositphotos

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