Подготовьте необходимые документы
Чтобы заполнить отчет как можно быстрее, необходимо подготовить файлы с ключами электронной подписи.
Кроме того, следует знать сумму дохода за IV квартал 2021 года (то есть с октября до декабря включительно) и размер суммы уплаченного единого социального взноса (ЕСВ) за год или дохода, по которому его рассчитывали.
Зайдите в личный кабинет налогоплательщика
Если у вас есть необходимые данные, заполнение документа будет длиться не более шести минут. Для оформления декларации нужно перейти на сайт Государственной налоговой службы.
После открытия входа в электронный кабинет, следует загрузить файл в электронным ключом и ввести пароль.
Слева в меню выбираем раздел Ведение отчетности.
Просмотрите прошлый отчет при наличии
Если вы уже подавали отчет, то некоторая информация в ней может понадобиться. Чтобы просмотреть предыдущий отчет, следует выбрать определенные параметры.
Необходимо узнать сумму, подлежащую уплате по итогам III квартала – она указана в 12 строке. Следует записать данные, поскольку они пригодятся. После этого закрываем старый отчет и создаем новый.
Заполните новую декларацию за 2021 год
В верхнем поле выберите 2021 для заполнения и создайте новую декларацию физического лица-предпринимателя. Выберите тип отчета Прибыль и найдите подходящую форму отчета F0103307.
В дальнейшем следует следовать видеоинструкции Госналоговой службы, чтобы заполнить необходимые данные. Внимательно проверьте всю информацию перед отправкой документа в ведомство.
Отправьте отчет в налоговую службу
После заполнения декларации ФЛП необходимо отправить документ в налоговую службу. Выберите оформленный отчет в списке и нажмите кнопку Подписать.
Выберите файл с электронным ключом, введите пароль и отправьте отчет.
В Государственной налоговой службе отметили, что 9 февраля 2022 года — это последний день для подачи деклараций за 2021 год физическими лицами-предпринимателями, выбравшими 3 группу упрощенной системы налогообложения.