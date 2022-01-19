Если у вас есть необходимые данные, заполнение документа будет длиться не более шести минут. Для оформления декларации нужно перейти на сайт Государственной налоговой службы.

После открытия входа в электронный кабинет, следует загрузить файл в электронным ключом и ввести пароль.

Слева в меню выбираем раздел Ведение отчетности.