Якщо у вас є необхідні дані, тоді заповнення документу триватиме не більше шести хвилин. Для оформлення декларації необхідно перейти на сайт Державної податкової служби.

Після відкриття входу до електронного кабінету, варто завантажити файл в електронним ключем та ввести пароль.

Зліва у меню обираємо розділ Ведення звітності.