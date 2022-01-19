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Юля Захарченко |
Як подати декларацію за 2021 рік для ФОП 3 групи – інструкція

Як подати декларацію за 2021 рік для ФОП 3 групи – інструкція

Державна податкова служба України розробила інструкцію з поясненням, як подати декларацію за 2021 рік фізичним особам-підприємцям, які обрали 3 групу спрощеної системи оподаткування.

ФОПи мають можливість заповнити звітність до 9 лютого 2022 року.

Підготуйте необхідні документи

Щоб заповнити звіт якомога швидше, необхідно підготувати файли з ключами електронного підпису.

Крім того, варто знати суму доходу за IV квартал 2021 року (тобто з жовтня до грудня включно) та розмір суми сплаченого єдиного соціального внесу (ЄСВ) за рік або доходу, з якого його розраховували.

Зайдіть в особистий кабінет платника податків

Якщо у вас є необхідні дані, тоді заповнення документу триватиме не більше шести хвилин. Для оформлення декларації необхідно перейти на сайт Державної податкової служби.

Після відкриття входу до електронного кабінету, варто завантажити файл в електронним ключем та ввести пароль.

Зліва у меню обираємо розділ Ведення звітності.

Перегляньте попередній звіт за наявності

Якщо ви вже подавали звіт, тоді деяка інформація з неї може знадобитися. Щоб переглянути попередній звіт, треба обрати необхідні параметри.

Необхідно дізнати суму, яка підлягала сплаті за підсумками III кварталу – вона зазначена у 12 рядку. Варто занотувати дані, оскільки вони стануть у пригоді. Тоді закриваємо старий звіт та створюємо новий.

Заповніть нову декларацію за 2021 рік

У верхньому полі оберіть 2021 рік для заповнення та створіть нову декларацію фізичної особи-підприємця. Оберіть тип звіту Прибуток та знайдіть потрібну форму звіту F0103307.

Надалі варто слідувати відеоінструкції Держподаткової служби, щоб заповнити необхідні дані. Уважно перевірте всю інформацію перед тим, як надсилати документ до відомства.

Відправте звіт до податкової служби

Після заповнення декларації ФОП необхідно надіслати документ до податкової служби. Оберіть оформлений звіт у списку та натисніть кнопку Підписати.

Оберіть файл з електронним ключем, введіть пароль та відправте звітність.

У Державній податковій службі наголосили, що 9 лютого 2022 року – це останній день для подання декларацій за 2021 рік фізичними особами-підприємцями, які обрали 3 групу спрощеної системи оподаткування.

Фото: Depositphotos

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