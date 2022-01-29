Украинский валовой внутренний продукт вырос до $200 млрд в 2021 году.

Такое заявление сделал первый замминистра экономики Денис Кудин.

– Отдельные показатели показали рекордные значения в 2021 году, – отметил Кудин.

По его словам, еще никогда за всю историю независимой Украины уровень экономики не достигал таких показателей.

Как отметил замминистра, в 1991 году уровень ВВП составил $154 млрд.

Напомним, Всемирный банк представил прогноз на 2022 год, согласно которому ВВП Украины вырастет не на 3,5%, а на 3,2%.

По мнению экспертов ВБ, напряженность вокруг Украины создает риски для всей Восточной Европы.

По итогам прошедшего года банк оценил ВВП в 3,4%.