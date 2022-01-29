Український валовий внутрішній продукт виріс до $200 млрд 2021 року.

Таку заяву зробив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

– Окремі показники показали рекордні значення у 2021 році, – зазначив Кудін.

За його словами, ще ніколи за всю історію незалежної України рівень економіки не досягав таких показників.

Як зазначив заступник міністра, 1991 року рівень ВВП становив $154 млрд.

Нагадаємо, Світовий банк представив прогноз на 2022 рік, згідно з яким ВВП України зросте не на 3,5%, а на 3,2%.

На думку експертів СБ, напруженість навколо України створює ризики для усієї Східної Європи.

За підсумками минулого року банк оцінив ВВП у 3,4%.