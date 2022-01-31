Доллар снизит свои позиции: курс валют в Украине на 31 января

В понедельник, 31 января, доллар снизит свои позиции, как и курс евро.
Американская валюта будет стоить 28,78 грн за 1$, а европейская – 32,02 грн за €1.
По курсу Национального банка Украины, в понедельник стоимость доллара увеличилась на 20 копеек.
По состоянию на 31 января 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 6,99 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,71 грн.
Курс валют от НБУ на 31 января
- $1 – 28,7839 грн;
- €1 – 32,0293 грн;
- 1 польский злотый – 6,9952 грн;
- 10 российских рублей – 3,7128 грн.
Напомним, в начале 2022 года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.
Стоимость валюты уже пересекла предел в 28,9 грн/1$, когда эксперты прогнозировали около 28,2 грн за единицу. На это влияет ряд факторов, среди которых пандемия и вероятное нападение России.