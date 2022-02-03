Когда ЕС выделит Украине второй макрофин на €1,2 млрд: ответ Домбровскиса

Еврокомиссия планирует выделение Украине обычной макрофинансовой помощи после выплаты экстренного пакета в размере €1,2 млрд. Это может произойти летом или осенью 2022 года.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

– Сначала в наших планах было подготовить следующую регулярную программу макрофинансовой помощи. Но военное наращивание российских сил на границах Украины и соответствующие финансовые трудности в Украине в определенном смысле привели к решению о выделении дополнительной экстренной макрофинансовой помощи, – объяснил он.

В то же время, по его словам, ЕС также будет работать над новой регулярной программой макрофинансовой помощи, которая будет уже связана со следующей программой МВФ stand-by.

Домбровскис рассказал, что первый транш экстренного макрофина на €1,2 млрд в размере €600 млн Украина получит без каких-либо условий, а выплата второй части будет зависеть от условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании, финальные детали еще согласовываются.

– Есть традиционные направления, которые касаются реформы эффективности государственного управления, правительств, госпредприятий, антикоррупционной реформы, некоторых отраслевых реформ, например, в сфере энергетики. Нам нужно будет обсудить точные условия с украинскими властями и отразить их позже в Меморандуме о взаимопонимании, – сказал еврокомиссар.

Он также назвал ориентировочные даты выплаты экстренной макрофинансовой помощи: первый транш – февраль, второй – через три месяца после первого, если выполнены предварительные условия.

1 февраля Европейская комиссия решила предоставить Украине кредит в размере €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи.

Это решение еще предстоит утвердить Европарламенту и Совету ЕС, после чего Украина сможет получить первый транш – €600 млн.

Источник: ТСН