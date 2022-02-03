Коли ЄС виділить Україні другий макрофін на €1,2 млрд: відповідь Домбровскіса

Єврокомісія планує виділення Україні звичайної макрофінасової допомоги після виплати екстреного пакета у розмірі €1,2 млрд. Це може відбутися влітку або восени 2022 року.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

– Спочатку в наших планах було підготувати наступну регулярну програму макрофінансової допомоги. Але військове нарощування російських сил на кордонах України та відповідні фінансові труднощі в Україні в певному сенсі привели до рішення щодо виділення додаткової екстреної макрофінансової допомоги, – пояснив він.

Водночас, за його словами, ЄС також працюватиме над новою регулярною програмою макрофінансової допомоги, яка буде пов’язана вже з наступною програмою МВФ stand-by.

Домбровскіс розповів, що перший транш екстреного макрофіну на €1,2 млрд у розмірі €600 млн Україна отримає без будь-яких умов, а виплата другої частини залежатиме від умов, прописаних у Меморандумі про взаєморозуміння, фінальні деталі ще узгоджуються.

– Є традиційні напрямки, які стосуються реформи ефективності державного управління, урядів, держпідприємств, антикорупційної реформи, деяких галузевих реформ, наприклад, у сфері енергетики. Нам потрібно буде обговорити точні умови з українською владою і відобразити їх пізніше в Меморандумі про взаєморозуміння, – сказав єврокомісар.

Він також назвав орієнтовні дати виплати екстреної макрофінансової допомоги: перший транш – лютий, другий – за три місяці після першого, якщо виконані попередні умови.

1 лютого Європейська комісія вирішила надати Україні кредит у розмірі €1,2 млрд як макрофінансову допомогу.

Це рішення ще мають затвердити Європарламент та Рада ЄС, після чого Україна зможе отримати перший транш – €600 млн.

Джерело: ТСН