Европейская комиссия разработает еще одну программу макрофинансовой помощи Украине. Она будет направлена на поддержку усилий нашего государства по модернизации.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в начале недели Евросоюз принял решение о новой макрофинансовой программе для Украины в размере €1,2 млрд. Кулеба выразил надежду, что ее быстро утвердят в Совете ЕС и Европарламенте.

– Еврокомиссия приступит к работе над другой долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержки усилий Украины по модернизации, а также удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов. Дополнительно будет предоставлено €120 млн, — отметил министр.

Он уточнил, что эта поддержка будет предназначена для усиления украинских государственных институций и устойчивости Украины.

По словам Кулебы, Еврокомиссия готова инвестировать “в будущее Украины”. Речь идет об инвестиционном и экономическом плане, предусматривающем привлечение инвестиций в наше государство в размере свыше €6 млрд. В то же время, предпосылкой для получения этих средств является сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщил Кулеба, с 2014 года Украина и Евросоюз уже реализовали пять программ макрофинансовой помощи. Их общий объем составляет свыше €5 млрд.

Как известно, 24 января Еврокомиссия предложила выделить Украине новый пакет поддержки на €1,2 млрд. Тем самым в Брюсселе хотят помочь нашему государству на фоне угрозы обострения российской агрессии.

Первый транш составит €600 млн. Эти средства будут направлены на поддержание финансовой стабильности Украины.