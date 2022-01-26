Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Еврокомиссия планирует запустить еще одну программу макрофинансовой помощи Украине – Кулеба

Юлия Соколова редактор ленты
кулеба дмитро

Европейская комиссия разработает еще одну программу макрофинансовой помощи Украине. Она будет направлена на поддержку усилий нашего государства по модернизации.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в начале недели Евросоюз принял решение о новой макрофинансовой программе для Украины в размере €1,2 млрд. Кулеба выразил надежду, что ее быстро утвердят в Совете ЕС и Европарламенте.

Еврокомиссия приступит к работе над другой долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержки усилий Украины по модернизации, а также удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов. Дополнительно будет предоставлено €120 млн, — отметил министр.

Он уточнил, что эта поддержка будет предназначена для усиления украинских государственных институций и устойчивости Украины.

По словам Кулебы, Еврокомиссия готова инвестировать “в будущее Украины”. Речь идет об инвестиционном и экономическом плане, предусматривающем привлечение инвестиций в наше государство в размере свыше €6 млрд. В то же время, предпосылкой для получения этих средств является сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщил Кулеба, с 2014 года Украина и Евросоюз уже реализовали пять программ макрофинансовой помощи. Их общий объем составляет свыше €5 млрд.

Как известно, 24 января Еврокомиссия предложила выделить Украине новый пакет поддержки на €1,2 млрд. Тем самым в Брюсселе хотят помочь нашему государству на фоне угрозы обострения российской агрессии.

Первый транш составит €600 млн. Эти средства будут направлены на поддержание финансовой стабильности Украины.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка