В четверг, 10 февраля, доллар и евро возрастут в своих позициях.

Американская валюта будет стоить 27,98 грн за 1$, а европейская – 32 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины стоимость доллара вырастет на 2 копейки.

По состоянию на 10 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 7,08 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,74 грн.

Курс валют от НБУ

$1 – 27.9795 грн;

€1 – 31.9960 грн;

1 польский злотый – 7.0834 грн;

10 российских рублей – 3.7429 грн.

С начала года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.