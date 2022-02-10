В четверг, 10 февраля, доллар и евро возрастут в своих позициях.
Американская валюта будет стоить 27,98 грн за 1$, а европейская – 32 грн за €1.
По курсу Национального банка Украины стоимость доллара вырастет на 2 копейки.
По состоянию на 10 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 7,08 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,74 грн.
Курс валют от НБУ
- $1 – 27.9795 грн;
- €1 – 31.9960 грн;
- 1 польский злотый – 7.0834 грн;
- 10 российских рублей – 3.7429 грн.
С начала года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.