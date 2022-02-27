НБУ обеспечит наличкой все банки утром в понедельник

Нацбанк Украины сегодня принимает заявки от банков на получение налички утром 28 февраля, сообщил на заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики глава НБУ Кирилл Шевченко.

– В понедельник утром все уполномоченные и неуполномоченные банки смогут получить наличку. Сейчас мы собираем на завтра заявки, – отметил он.

По его словам, сейчас есть перебои с наличкой в регионах, где банки не работаю по выходным, либо в тех, где небезопасно для инкассаторов.

Накануне в НБУ сообщили, что украинские банки продолжают работать в обычном режиме, несмотря на вторжение России, а банкоматы пополняют наличкой, учитывая ситуацию в Украине.

В то же время установлены временные ограничения на снятие наличных. Граждане могут забрать на руки сумму до 100 тыс. грн, которой достаточно для покрытия первоочередных нужд.