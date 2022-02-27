НБУ забезпечить готівкою усі банки вранці у понеділок

Нацбанк України сьогодні приймає заявки від банків на отримання готівки вранці 28 лютого, повідомив на засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики голова НБУ Кирило Шевченко.

– У понеділок уранці всі уповноважені та неуповноважені банки зможуть отримати готівку. Зараз ми збираємо на завтра заявки, – наголосив він.

За його словами, зараз є перебої з готівкою у регіонах, де банки не працюю у вихідні, або в тих, де небезпечно для інкасаторів.

Напередодні в НБУ повідомили, що українські банки продовжують працювати у звичайному режимі, попри вторгнення Росії, а банкомати поповнюють готівкою, враховуючи ситуацію в Україні.

Водночас встановлено тимчасові обмеження на зняття готівки. Громадяни можуть забрати на руки суму до 100 тис. грн, якої достатньо для покриття першочергових потреб.