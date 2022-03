Минэкономики призывает мировые IT компании и рейтинговые агентства экономически уничтожить Россию

Министерство экономики Украины направило обращение о снижении кредитного рейтинга страны-агрессора россии к влиятельным экономическим компаниям, учреждениям и рейтинговым агентствам с целью экономического ослабления врага.

Как сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, соответствующие письма получили Moody’s Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global и Fitch Group.

“Наша просьба — снизить кредитный рейтинг России до минимально возможного, что повлечет за собой массовые требования погашения по кредитным обязательствам и сделает экономику России более уязвимой”, — рассказывает министр.

Правительство также настаивает на исключении оккупанта из Expo 2020 в г. Дубай и запрете участвовать конкурсе на проведение Expo 2030. А участников Генерального соглашения по тарифам и торговле призывают применить самое широкое эмбарго на российскую продукцию или применить к ней неавтоматическое лицензирование, что сведет вывоз товаров из РФ к минимуму. В частности, речь идет о стали и сырье.

Идут переговоры с мощными мировыми IT компаниями, в частности Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation и другими.

“Наша просьба – заморозить текущие договоры по России, выполнение сервисных контрактов, предоставление любых услуг и лицензий. Сегодня ряд продуктов этих компаний Россия использует для того, чтобы убивать украинцев, разрушать их жилье и инфраструктуру, что противоречит духу и идеологии современного цифрового общества”, — настаивает Свириденко.

Кроме того, минэкономики призывает исключить Россию и Беларусь из Международной организации труда. Ведь именно эти страны цинично растоптали международно признанные права, свободы и гарантии, составляющие фундамент организации.

По словам Юлии Свириденко, сегодняшняя агрессия против Украины стала вызовом всему цивилизованному миру. Это небывалое со времен Второй мировой войны нападение на независимое государство в самом сердце Европы. Нужно задействовать все имеющиеся инструменты, чтобы экономически растоптать врага и заставить Россию и Беларусь дорого заплатить за свои поступки и принудить их к миру.