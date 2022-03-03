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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Мінекономіки закликає світові IT компанії та рейтингові агентства економічно знищити Росію

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Мінекономіки закликає світові IT компанії та рейтингові агентства економічно знищити Росію

Міністерство економіки України направило звернення щодо зниження кредитного рейтингу країни-агресорки Росії до впливових економічних компаній, установ та рейтингових агентств з метою економічного послаблення ворога.

Як повідомила віцепрем’єр-міністера, міністерка економіки Юлія Свириденко, відповідні листи отримали Moody’s Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global та Fitch Group.

“Наше прохання – знизити кредитний рейтинг Росії до мінімально можливого, що спричинить масові вимоги погашення по кредитних зобов’язаннях та зробить економіку РФ більш вразливою”, – розповідає міністерка.

Уряд також наполягає на виключенні окупанта з Expo 2020 в м. Дубай та забороні брати участь у конкурсі на проведення Expo 2030. А учасників Генеральної угоди з тарифів і торгівлі закликають застосувати найширше ембарго на російську продукцію або ж застосувати до неї неавтоматичне ліцензування, що зведе вивіз товарів з РФ до мінімуму. Зокрема, сталі та сировини.

Йдуть перемовини з потужними світовими IT компаніями, зокрема, Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation та іншими.

“Наше прохання – заморозити поточні договори з РФ, виконання сервісних контрактів, надання будь-яких послуг та ліцензій. Сьогодні низку продуктів цих компаній РФ використовує для того, аби вбивати українців, руйнувати їхнє житло та інфраструктуру, що протирічить духу та ідеології сучасного цифрового суспільства”, – наполягає Свириденко.

Крім того, Мінекономіки закликає виключити Росію та Білорусь з Міжнародної організації праці. Адже саме ці країни цинічно розтоптали міжнародно визнані права, свободи і гарантії, що складають фундамент організації.

За словами Юлії Свириденко, сьогоднішня агресія проти України стала викликом усьому цивілізовану світу. Це небувалий з часів Другої світової війни напад на незалежну державу в самому серці Європи. Треба задіяти усі наявні інструменти аби економічно розтоптати ворога та змусити Росію та Білорусь дорого заплатити за свої вчинки та примусити їх до миру.

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