Peugeot, Citroen и Opel предоставляют бесплатное сервисное обслуживание для государственных и коммунальных авто

С 1 марта компания ООО «Пежо Ситроен Украина» и дилерская сеть брендов Peugeot, Citroen и Opel запустили программу бесплатного сервисного обслуживания и ремонта автомобилей государственных и коммунальных учреждений. За время программы обслужили и отремонтировали около 100 автомобилей брендов Peugeot, Citroen, Opel и планируется продолжать данную инициативу.

– Мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжаем действие программы технической поддержки автомобилей. Программа действует по всей Украине, в разных городах и областях, сервисные партнеры проводят ремонт максимально качественно и быстро. Ведь все понимают: сейчас на кону не только автомобиль, но и реальные человеческие жизни, — говорится в сообщении пресс-службы.

К программе присоединились 29 дилерских центров в 16 регионах страны: Киев, Львов, Одесса, Днепр, Винница, Житомир, Ровно, Кропивницкий, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Черкассы, Краматорск, Полтава, Запорожье, Николаев, Херсон. За актуальной информацией о работе дилерских центров следите по ссылке, а также узнавайте по телефону горячей линии 0-800-500-104.

Действие программы распространяется на все автомобили в государственной и коммунальной собственности:

служба национальной полиции,

скорая медицинская помощь,

аварийные службы;

коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д.

Уже возобновлены поставки запчастей для автомобилей в полном объеме, что позволяет максимально покрыть все виды ремонтных работ по восстановлению работоспособности автомобилей брендов Peugeot, Citroen, Opel.

Дилерские центры также обслуживают автомобили гражданского населения. Обращайтесь на горячую линию по номеру 0-800-500-104 для записи на сервис и последующего его обслуживания.