Peugeot, Citroen та Opel надають безкоштовне сервісне обслуговування для державних та комунальних авто

З 1 березня компанія ТОВ «Пежо Сітроен Україна» та дилерська мережа брендів Peugeot, Citroen та Opel запустили програму безкоштовного сервісного обслуговування та ремонт автомобілів державних та комунальних установ. За час програми проведено обслуговування та відремонтовано близько 100 автомобілів брендів Peugeot, Citroen, Opel і планується продовжувати дану ініціативу.

– Ми не плануємо зупинятися на досягнутому і продовжуємо дію програми технічної підтримки автомобілів. Програма діє по всій Україні, у різних містах і областях, сервісні партнери виконують ремонт максимально якісно і швидко. Адже всі розуміють: зараз на кону не тільки автомобіль, але і реальні людські життя, – йдеться у повідомленні прес-служби.

До програми вже долучилися 29 дилерських центрів в 16 регіонах країни: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Вінниця, Житомир, Рівне, Кропивницький, Хмельницький, Івано-Франківськ, Черкаси, Краматорськ, Полтава, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. За актуальною інформацією про роботу дилерських центрів стежте за посиланням , а також, дізнавайтесь за телефоном гарячої лінії 0-800-500-104.

Дія програми поширюється на всі автомобілі, які знаходяться у державній та комунальній власності:

служба національної поліції,

швидка медична допомога,

аварійні служби;

комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціювання інфраструктури, тощо.

Наразі вже відновлене постачання запчастин для автомобілів в повному обсязі, що дозволяє максимально покрити всі види ремонтних робіт по відновленню працездатності автомобілів брендів Peugeot, Citroen, Opel.

Дилерські центри також обслуговують автомобілі цивільного населення. Звертайтесь на гарячу лінію за номером 0-800-500-104 для запису на сервіс та подальшого його обслуговування.