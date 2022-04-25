Выработанная в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке.

Об этом в Facebook сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, Украина присоединилась к европейской сети передачи электроэнергии, став членом ENTSO-E. Эта сеть объединяет 43 оператора в 39 странах европейского континента.

– Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами. Вице-премьер-министр — министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой ими электроэнергии, — рассказал Марченко.

16 марта европейская сеть ENTSO-E приступила к пробной синхронизации континентальной энергосистемы Европы с системами Украины и Молдовы.