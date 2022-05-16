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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский обсудил с директором МВФ экономическую помощь Украине

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Зеленский обсудил с директором МВФ экономическую помощь Украине

Накануне встречи министров финансов стран G7 президент Украины Владимир Зеленский пообщался с директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Украинский лидер призвал МВФ ускорить предоставление финансовой поддержки, отметив, что ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет около $5 млрд.

— Благодарю за то, что вы имеете лидерство в вопросах помощи и выхода из этой ситуации, — заявил Владимир Зеленский во время видеоконференции.

Отдельно президент призвал МВФ активно присоединиться к разработке программы послевоенного восстановления Украины.

Со своей стороны директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева пообещала сообщить в Группу семи о необходимости ускорить предоставление финансовой поддержки Украине.

Источник: Президент Украины

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Фото: Президент Украины

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