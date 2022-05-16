Зеленский обсудил с директором МВФ экономическую помощь Украине

Накануне встречи министров финансов стран G7 президент Украины Владимир Зеленский пообщался с директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Украинский лидер призвал МВФ ускорить предоставление финансовой поддержки, отметив, что ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет около $5 млрд.

— Благодарю за то, что вы имеете лидерство в вопросах помощи и выхода из этой ситуации, — заявил Владимир Зеленский во время видеоконференции.