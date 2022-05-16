Зеленський обговорив із директоркою МВФ економічну допомогу Україні

Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн G7 президент України Володимир Зеленський поспілкувався з директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.
Український лідер закликав МВФ пришвидшити надання фінансової підтримки, зазначивши, що щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько $5 млрд.
– Дякую, що ви маєте лідерство в питаннях допомоги та виходу із цієї ситуації, – заявив Володимир Зеленський під час відеоконференції.
Окремо президент закликав МВФ активно долучатися до розробки програми післявоєнної відбудови України.
Зі свого боку директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва пообіцяла повідомити Групу семи про необхідність пришвидшити надання фінансової підтримки Україні.
Джерело: Президент України
Фото: Президент України