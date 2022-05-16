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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський обговорив із директоркою МВФ економічну допомогу Україні

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Зеленський обговорив із директоркою МВФ економічну допомогу Україні

Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн G7 президент України Володимир Зеленський поспілкувався з директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Український лідер закликав МВФ пришвидшити надання фінансової підтримки, зазначивши, що щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько $5 млрд.

– Дякую, що ви маєте лідерство в питаннях допомоги та виходу із цієї ситуації, – заявив Володимир Зеленський під час відеоконференції.

Окремо президент закликав МВФ активно долучатися до розробки програми післявоєнної відбудови України.

Зі свого боку директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва пообіцяла повідомити Групу семи про необхідність пришвидшити надання фінансової підтримки Україні.

Джерело: Президент України

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Фото: Президент України

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