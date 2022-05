Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Россия не полностью оплачивает прохождение газа через Украину.

Об этом Витренко заявил в комментарии CNBC International.

По его словам, Россия не оплатила все забронированные транзитные мощности.

???????? hasn’t paid for all the booked transit capacities. As we have a “ship or pay” contract it gives us a right to go to the arbitration. We can claim more than $12 BLN of unearned revenues that we decided not to claim due to the settlement agreement with Miller in 2019. Details ⬇️ pic.twitter.com/wzHqKqnJZw

— Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) May 23, 2022