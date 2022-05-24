Май, 24 в 14:01

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Россия не полностью оплачивает прохождение газа через Украину.

Об этом Витренко заявил в комментарии CNBC International.

По его словам, Россия не оплатила все забронированные транзитные мощности.

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— Поскольку у нас есть контракт “отправляй или плати”, это дает нам право обратиться в арбитраж. Мы можем потребовать более 12 млрд долларов незаработанной выручки, которую мы решили не требовать в связи с мировым соглашением с Миллером в 2019 году, — сказал Витренко.

???????? hasn’t paid for all the booked transit capacities. As we have a “ship or pay” contract it gives us a right to go to the arbitration. We can claim more than $12 BLN of unearned revenues that we decided not to claim due to the settlement agreement with Miller in 2019. Details ⬇️ pic.twitter.com/wzHqKqnJZw — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) May 23, 2022

По словам Витренко, Украина очень разочарована тем, что Европа вместо того, чтобы ввести полное эмбарго на энергоносители из России, продолжает их покупать.

— Некоторые страны, которые критически зависят от импорта из РФ, ведут нескончаемые дискуссии о том, как все же избавиться от этой зависимости, но при этом продолжают ежедневно платить Путину примерно 1 млрд долларов, — заявил Юрий Витренко.

Он отметил, что таким образом Путин финансирует войну против Украины.

Более того, по словам Витренко, расчеты за российские энергоносители осуществляются в рублях — страны позволяют банкам переводить евро в рубли и отправлять России.

— Во-первых, это признак слабости, а, во-вторых, это позволяет Путину избегать любых санкций, — говорит Юрий Витренко.

Глава Нафтогаза отметил, что сейчас через территорию Украины проходить около 60 млн куб. м российского газа в день, а это намного меньше, чем забронированная мощность одной транзитной станции.

Всего в Украине две точки, по которым идет транзит российского газа, но на данный момент одна из них отключена. Речь идет о станции Сохрановка. И именно российские оккупанты виноваты в том, что станция не работает. Нафтогаз уведомил Газпром о сложившейся ситуации.

Ранее оператор ГТС Украины заявил об остановке с 11 мая транзита газа через станцию Сохрановка в Луганской области. Через нее производился транзит почти трети газа из России в Европу.