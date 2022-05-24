Травень, 24 в 14:01

Голова Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Росія не повністю оплачує проходження газу через Україну.

Про це Вітренко заявив в коментарі CNBC International.

За його словами, Росія не сплатила за всі заброньовані транзитні потужності.

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– Оскільки у нас є контракт “відправляй чи плати”, це дає нам право звернутися до арбітражу. Ми можемо вимагати понад 12 млрд доларів незаробленого виторгу, якого ми вирішили не вимагати у зв’язку зі мировою угодою з Міллером у 2019 році, – сказав Вітренко.

???????? hasn’t paid for all the booked transit capacities. As we have a “ship or pay” contract it gives us a right to go to the arbitration. We can claim more than $12 BLN of unearned revenues that we decided not to claim due to the settlement agreement with Miller in 2019. Details ⬇️ pic.twitter.com/wzHqKqnJZw — Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) May 23, 2022

За словами Вітренко, Україна дуже розчарована тим, що Європа, замість того, щоб запровадити повне ембарго на енергоносії з Росії, продовжує їх купувати.

– Деякі країни, які критично залежать від імпорту з РФ, ведуть нескінченні дискусії про те, як все ж таки позбутися цієї залежності, але при цьому продовжують щодня платити Путіну приблизно 1 млрд доларів, – заявив Юрій Вітренко.

Він зазначив, що у такий спосіб Путін фінансує війну проти України.

Мало того, за словами Вітренко, розрахунки за російські енергоносії здійснюються в рублях – країни дозволяють банкам переказувати євро в рублі та відправляти Росії.

– По-перше, це ознака слабкості, а по-друге, це дозволяє Путіну уникати будь-яких санкцій, – каже Юрій Вітренко.

Глава Нафтогазу зазначив, що зараз через територію України проходитиме близько 60 млн куб. м російського газу на день, а це набагато менше, ніж заброньована потужність однієї транзитної станції.

Загалом в Україні дві точки, якими йде транзит російського газу, але на цей час одна з них відключена. Йдеться про станцію Сохранівка. І саме російські окупанти винні у тому, що станція не працює. Нафтогаз повідомив Газпром про ситуацію, що склалася.