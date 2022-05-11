Воровали газ: почему россияне перекрыли кран на Донбасс и остановят ли транзит по Украине?

Россиян и их приспешников на временно оккупированной территории Украины «поймали с поличным». Они делали то, в чем в последние 30 лет Кремль периодически безосновательно обвинял саму Украину – воровали транзитный газ. А когда Украина остановила такой «бизнес», оккупанты просто оставили без топлива весь Донбасс. Каким образом враг добрался до украинской трубы и возможна ли полная остановка транзита нашей ГТС – читайте в материале Фактов ICTV.

Воруют газ, предназначенный для ЕС

Российская клептомания достигла новых горизонтов. Теперь оккупанты воруют газ, который сами же обязались поставлять в Европу. При этом враг традиционно пытается подставить Украину.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты захватили на востоке ряд объектов газотранспортной системы Украины.

Например, КС Новопсков, находящийся непосредственно по точке входа в украинскую газотранспортную систему Сохрановка, контролируется вражескими войсками. Как следствие, оператор ГТС Украины больше не может эффективно контролировать эту компрессорную станцию ​​и другие объекты ГТС, размещенные на оккупированных территориях.

В конце вечера 10 мая Оператор ГТС заявил, что прекращает принимать газ через Луганщину в физической точке соединения Сохрановка с 7:00 11 мая.

— Оператор ГТС Украины сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГВС Сохрановка и пограничную компрессорную станцию ​​Новопсков, которые находятся на оккупированной территории, — говорится в сообщении компании.

«Последней каплей» стало вмешательство оккупантов в режим работы ГТС Украины, в том числе с несанкционированными отборами газа из транзитного потока. Проще говоря, россияне на оккупированных территориях начали воровать назначенный для ЕС газ.

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– 9 мая диспетчеры ОГТСУ получили информацию о самовольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа по газопроводу Союз путем открытия крана-перемычки, – сообщил Оператор ГТС. – Был зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода Союз в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о воровстве газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов.

Вместе с тем украинских специалистов такое проявление клептомании россиян уже не удивляет…

– Когда российские солдаты зашли в дом моего коллеги под Киевом, они украли нижнее белье из стиральной машины. Поэтому я теперь не удивляюсь, что когда российская армия оккупировала новые территории, приспешники России из Луганской области начали воровать газ, за ​​который должна отвечать Украина (который подавался для транзита, и мы должны в Европу подавать эти объемы). Вот ты какой, «русский мир», – комментирует ситуацию председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Не только воруют, но и лгут

КС Новопсков является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую транзитировали почти треть газа (до 32,6 млн кубов в сутки) из России в Европу.

В то же время, для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами объемы газа, которые шли через Сохрановку, предложили временно перенести на другую физическую точку соединения – ГВС Суджу.

Однако Газпром заявил, что такой перенос «технологически невозможен».

– Газпром заявляет, что не получил никаких подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, – говорится в заявлении российского монополиста. — Перенос объемов на ГВС Суджа, исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен.

Но любые технические преграды перенесения транзита на другую газоизмерительную станцию ​​в Операторе ГТС Украины сразу опровергли.

В компании напоминают тот факт, что транзитные мощности из ГИС Сохрановка на ГИС Суджа переносили и раньше. В частности – с 12 по 25 октября 2020 года в связи с плановыми ремонтами. Тогда транзит газа через точку входа Суджа составлял 165,1 млн. кубов в сутки.

— Следовательно, утверждения о невозможности осуществить перенос потоков из Сохрановки на точку Суджа не соответствуют действительности, — настаивают в украинском операторе.

В 2019 году через Суджу транспортировали в среднем 180,3 млн. кубов, а максимальные показатели вообще достигали 241 млн. кубов в сутки. То есть, технически эта газоизмерительная станция способна принять все нынешние объемы транзитного газа.

— Через точку ГИС Суджа проходит три газопровода диаметром 1400 мм – Елец-Кременчуг-Кривой Рог, Прогресс и Уренгой – Помары – Ужгород – с общей технической мощностью по транзиту 244 млн м3 в сутки. Эти объемы более чем в два раза превышают общий транзитный поток через украинскую ГТС согласно текущим контрактным обязательствам (109,6 млн кубов в сутки), — отмечают в украинской компании.

На ложь Газпрома отреагировали и в Нафтогазе Украины. Там напомнили: Украина может обеспечить безопасность транспортировки газа только на подконтрольной территории, потому и предложила переместить необходимые объемы транзита на другую точку соединения. А вмешательство оккупантов в работу ГТС Украины ставит под угрозу стабильность и безопасность работы всей системы.

— При этом перенос транзитного потока не требует от российской стороны никаких доплат, технических преград для такого шага на самом деле также нет, — подчеркнули в Нафтогазе.

Оккупанты отрезали газ Луганщине и Донетчине

В конце концов утром 11 мая Газпром прекратил транспортировку газа из России из-за Сохрановки. Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Однако вместе с транзитом оккупанты остановили и транспортировку газа по местному магистральному газопроводу. Донбасс оставили без газа!

– На оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ Шебелинка – Новопсков, по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей. Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей. Власть России несет полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий, — добавил Сергей Макогон.

Может ли Россия вообще прекратить транзит по Украине?

Если Газпром не согласится перевести транзитные объемы из Луганщины на Сумщину, европейские потребители рискуют не досчитаться примерно трети поставок российского газа через Украину. Наша ГТС способна и готова транспортировать все необходимые ЕС объемы, но чтобы воспользоваться этим, Газпрому придется признать, что он солгал, говоря о невозможности увеличить поставки через Суджу.

Однако может ли Россия в этой ситуации вообще остановить транзит по нашей ГТС?

Война продемонстрировала, что от страны-агрессора можно ожидать чего-либо, тем более очередного энергетического шантажа. Так что, конечно, Россия может пойти на такой шаг.

Хотя до сих пор транзит газа не прерывался даже несмотря на масштабное вторжение! Оккупанты пытались не разрушать транзитные магистральные трубопроводы ГТС (в отличие от распределительных газопроводов), что может свидетельствовать о желании Кремля сохранить украинский транзитный маршрут.

В то же время к сценарию возможной остановки транзита газа украинские энергетики готовились еще до 24 февраля. Потому возможное перекрытие крана не станет для них сюрпризом. Украинская ГТС способна функционировать без транзитных потоков, наладили и логистику физического импорта газа из ЕС.

Поэтому если Россия таки решится на полное перекрытие транзита, это может оказаться для нее очередным «выстрелом в ногу». Ведь таким образом Газпром еще быстрее потеряет доверие западных клиентов и долю на европейском рынке. Кроме того, перебои со снабжением газа могут привести к новым судебным искам против Газпрома.

По меньшей мере, один из исков может быть и от Украины. Ведь, как отметил Юрий Витренко, согласно условиям действующего контракта «качай или платы», Газпром должен платить Украине за транзит даже при условии, если перекроет трубу со своей стороны. А если не заплатит – должен быть новый арбитраж.