Май, 26 в 10:00

Из-за полномасштабного вторжения 1 439 иностранных компаний либо полностью вышли, либо прекратили деятельность в России, хотя юридически там еще остаются, сообщил в своем недавнем интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Всего из России ушли компании из 70 стран мира, которые представляют 55 различных индустрий. Еще 580 бизнесов продолжают работать на экономику страны-террориста. Россия тратит на армию 15,1% госбюджета. Продолжение работы бизнеса в России – финансирование войны в Украине, поддержка чудовищных преступлений, совершаемых российской армией. Иностранные предприятия, оставшиеся в России, приносят российскому бюджету более $20 млрд в год. Наибольшие претензии — к тем, кто не видят этических противоречий, чтобы одновременно зарабатывать на украинцах и финансировать их уничтожение. К тем, кто ведет свой бизнес одновременно в России и Украине. Мы составили ТОП-5 таких компаний.

Mulliez Family Association (мережі Ашан, Леруа Марлен, Декатлон)

Три крупнейших французских ритейлера, имеющие сети по всему миру, входят в состав материнской группы Mulliez Family Association и управляются компанией Nhood. В России работает 241 магазин Ашан, 107 гипермаркетов Леруа Мерлен и 56 магазинов Декатлон. В России у трех этих компании работает около 70 тысяч сотрудников. По данным Stat Space, доля российских потребителей в общей выручке у Ашана составляет 11,5%, у Леруа Мерлен – 18,3%.

С самого начала российского вторжения представители группы сообщали, что их магазины продолжат работать в “обычном режиме”. 1 марта Ашан выполнили требование Федеральной антимонопольной службы и снизил торговую наценку на продукты до 5%. В Леруа Мерлен (один из крупнейших налогоплательщиков России) пошли еще дальше и заявили о готовности к увеличению поставок, расширению ассортимента и организации штаба по импортозамещению.

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23 марта, выступая в парламенте Франции, Владимир Зеленский призвал французские компании Ашан, Леруа Мерлен и другие уйти с российского рынка, подчеркнув, что продолжение работы бизнеса в России делает его спонсором убийств детей и женщин.

В ответ генеральный директор французской компании “Ашан” Ив Клод заявил, что “бесполезно натравливать людей друг на друга”, поэтому “Ашан” продолжит выполнять свою основную миссию и кормить население России и Украины. Ив Клод назвал уход из России “негуманным”, пояснив, что это повлечет за собой экспроприацию имущества и уголовное преследование менеджеров, в то же время пообещав приостановить инвестиции.

В российских СМИ периодически появляются сообщения о возможной передачи бизнеса “Ашан” в России внешнему управляющему, однако каждый раз они официально опровергаются в российском представительстве компании. В “Декатлон” заявили, что планируют временно приостановить деятельность гипермаркетов на территории России, но не по этическим соображениям, а из-за нарушений в логистике. Пока закрылась лишь треть от всех торговых точек бренда.

Nestle

Компания Nestle является крупнейшим в мире производителем продуктов питания и напитков, работающим в 186 странах мира и имеющим более 2 тысяч брендов. Nestlе производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корма для домашних животных, фармацевтическую продукцию, косметику и другое. В России у компании 7 фабрик и более 8 тысяч сотрудников.

3 марта Nestle сообщила российскому государственному информационном агентству ТАСС, что продолжит работу в России в обычном режиме, “несмотря на внешнеполитическую ситуацию”. “Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель — обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия”, — заявили компании. 10 марта Nestle сообщила, что приостанавливает инвестиции и рекламу в России, однако уже 15 марта компания вновь подтвердила “штатный режим работы” своих фабрик и офисов в России.

17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Twitter, что разговаривал з CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России, но “не нашел понимания”. Владимир Зеленский 19 марта выступил по прямой видеосвязи на антивоенном митинге в Берне, напомнив, что Nestle, слоган которой “Хорошая еда — хорошая жизнь”, ведет свой бизнес в России несмотря на то, что украинские дети гибнут, а города уничтожаются.

23 марта компания объявила, что приостанавливает деятельность брендов KitKat и Nesquik в России. В то же время, как следует из информации официального сайта Nestle, продукцию компании в России представляют порядка пятидесяти брендов по различным категориям продуктов. Отказ от двух из них выглядит откровенно неубедительно, если не издевательски. 17 марта в Украине был объявлен бойкот продукции Nestle, в соцсетях появились пародийные мемы, высмеивающие компанию и призывы не покупать ее продукцию.

Parimatch

Компания позиционирует себя как международный букмекерский холдинг, главный офис которого базируется на Кипре, а представительства находятся в нескольких странах, в частности, в Украине, Казахстане, Беларуси, Танзании и России. Выручка Parimatch в 2020 году достигла, по оценке Forbes, $400 млн.

1 марта компания объявила, что решила “отозвать франшизу на использование бренда Parimatch в России из-за военной агрессии РФ в Украине”. Кроме того, букмекер уточнял, что “продолжает разрабатывать ограничения использования бренда в локальных спонсорских контрактах”.

Стоит отметить, что компания масштабно спонсировала российский спорт. Например, принадлежащий Рамзану Кадырову “Ахмат” и другие клубы. Также Parimatch поддерживал сборную России по киберспорту и выражал готовность спонсировать Союз биатлонистов России. Каким образом были “ограничены” эти контракты в сообщении компании уточнено не было.

Также не было объяснено, почему в российских СМИ “отзыв франшизы” подавался как ребрендинг. Компания сменила название с Parimatch на Paribet, но при этом сохранила клиентскую базу.

Со структурой собственности тоже произошли интересные метаморфозы. Новым владельцем букмекерской лицензии компании стал бывший зять премьера РФ Мишустина – Александр Удодов. При этом мажоритарный собственник ООО Бетринг, а именно российское ООО “Играющий мир” — остался тот же. Любопытно, владелец “Играющего мира” Александр Коломейцев является нарушителем украинского законодательства, так как в 2016 году основал компанию в оккупированном Крыму.

Знали ли в головном офисе Parimatch об этом и том, что отдали лицензию родственнику главы правительства России – вопрос риторический. Как и вопрос — этично ли продолжать работу в Беларуси, с территории которой в Украину входили оккупанты и наносились ракетные удары. А там Parimatch это делает напрямую – без “ребрендинга”.

JTI

Japan Tobacco International Компания является крупнейшим игроком на российском табачном рынке с долей, близкой к 40%, и вторым налогоплательщиком в РФ. В 2020 году компания заплатила в российский бюджет более 3.5 млрд долларов. JTI называет себя FMCG-компанией №1 в России. У JTI в России четыре завода, 70 офисов и подразделений и более 4 тысяч сотрудников.

10 марта JTI сообщила, что отказывается от новых инвестиций в Россию и какой-либо рекламной активности на этом рынке, не исключив остановки своих 4 заводов. При этом компания оговорилась, что “вызовы, связанные с деятельностью в России, сейчас беспрецедентны” и поэтому ей требуется “определенное время, чтобы оценить долгосрочные последствия ситуации”.

28 апреля вышел еще один пресс-релиз компании, в котором сообщалось, что JTI “продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, включая потенциальную передачу собственности”. В то же время отмечалось, что “компания продолжит заботиться о 4 тыс. своих сотрудников в РФ, в том числе, обеспечивать их занятость”, иными словами, все фабрики JTI продолжают работу.

С момент этого сообщения компания больше не комментировала перспектив своей дальнейшей деятельности в России. В то же время украинский завод JTI в Кременчуге (на нем работают около 1000 человек) закрыт из-за войны. Компания мотивирует такое решение безопасностью. “В Украине компания приостановила свою деятельность, сделав выбор в пользу безопасности наших сотрудников и их семей”, – заявил президент и гендиректор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке.

Вичунай груп (торговая марка VICI)

Литовская Вичунай групп – производитель рыбопродуктов. Наиболее известный из них – крабовые палочки VICI. Группа занимает 30% рынка в Украине. Крупнейшее предприятие группы – завод Вичунай-Русь, находится в городе Советск Калининградской области России. Это главный импортер рыбы в РФ и одно из крупнейших российских предприятий, на котором работают 2 тысячи человек. Основным владельцем группы является действующий мэр Каунаса Висвалдас Матиошайтис, политик с пророссийским бекграундом, вице-президент Совета экономического и торгового сотрудничества Литвы и России.

Первое сообщение об уходе из России появилось на официальном сайте Вичунай груп 15 марта. Компания объявила, что процесс выхода займет “3-4 месяца”. Затем это заявление было фактически повторено 8 апреля. Наконец, 5 мая было заявлено, что на процесс поиска покупателей уйдет еще 3 месяца. После скандалов в Литве и Украине Вичунай групп объявила, что уже составлен список из 30 покупателей, и продажи могут состояться через два месяца.

Журналистские расследования в Украине и Литве выявили связь бизнеса Вичунай груп с кремлёвскими чиновниками. В частности, завод группы кредитовался госбанком ВТБ, компания была основателем “Рыбного совета России”, в состав которого входит бизнес друга Путина –Геннадия Тимченко.. В 2017 году Вичнуай груп стала поставщиком комбината питания, входящего в состав Управления делами президента РФ – так называемого кремлевского буфета. С 2014 года продукция группы поставляется в оккупированный Крым и Донбасс.

По мнению расследователей, есть признаки того, что Вичунай групп не собирается продавать завод или готовит фиктивное соглашение. В пользу этого говорит тот факт, что власти Калининградской области опровергают планы продажи завода, а само предприятие нанимает новых сотрудников и вкладывается в маркетинг в России. В Украине против Вичунай груп началась акция, призывающая бойкотировать её продукцию. В супермаркетах активисты клеят стикеры “Не спонсируй войну в Украине”, “Не покупай у убийцы”, “VICI – спонсор войны” на продукцию компании Вичунай групп, наиболее распространенным видом которой являются крабовые палочки VICI.

Более 90 дней длится полномасштабная война в Украине с Россией, почти 250 детей и десятки тысяч граждан погибли, украинские города разрушены — однако отдельным компаниям бизнес с оккупантами и кровавые деньги ценнее невинных жизней людей.